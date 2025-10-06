Parque do Caracol, em Canela, terá programação especial para comemorar o Dia das Crianças

Pintura de rosto, contação de histórias, apresentação de coral infantil e oficina com bombeiros mirins estão entre as atividades programadas para os dias 11 e 12 de outubro.

O Dia das Crianças será comemorado de forma especial no Parque do Caracol, em Canela. Nos dias 11 e 12 de outubro, o atrativo, que é um dos cartões postais da Serra Gaúcha, promove uma programação especial com oficinas, coral, contação de histórias e atividades interativas que vão unir diversão, cultura e consciência ambiental.

A primeira atividade programada é a Oficina de Pintura de Rosto, que acontece no sábado (11) e no domingo (12), das 10h às 12h e das 14h às 15h. A ação irá transformar os rostinhos dos pequenos com desenhos lúdicos e divertidos da fauna e flora.

Outra atração é a Contação de Histórias com a escritora Ciça Lamas, que irá apresentar os livros “Se eu fosse uma árvore” e “Eu, a árvore-abraço” para a criançada. As sessões acontecem no sábado, das 10h10 às 10h50, e no domingo, das 15h10 às 15h50, e têm limite de 30 crianças – acompanhadas de um adulto – por atividade. Além da contação, Ciça também irá oferecer atividades meditativas e artísticas para os pequenos e responsáveis.

Atração fixa dos finais de semana no Parque do Caracol, a programação especial de Dia das Crianças inclui ainda show com “Os Protetores da Natureza”. O esquete teatral interativo busca sensibilizar crianças, e também adultos, sobre a importância da preservação do meio ambiente. A performance acontece no sábado às 14h30 e no domingo em dois horários: às 10h45 e às 14h30.

O final de semana também será de música com o Coral Infantil Padre Franco, centro social de Canela que promove a inclusão social. A apresentação acontece das 11h às 11h30, com repertório que irá contemplar músicas infantis. As duas atrações culturais acontecem no palco da Praça dos Gaúchos.

Além disso, outras experiências especiais pensadas para comemorar o Dia das Crianças no Parque do Caracol incluem a brincadeira “Amarelinha”, espalhada em diversos pontos do atrativo, e quem completar o Passaporte do Caracol ainda ganhará uma cartela de adesivos em edição especial.

O ponto turístico da Serra conta ainda com dois parquinhos – Serelepe e Floresta – que incluem brinquedos adaptados para crianças com deficiência. Todas as atrações são gratuitas para quem acessar o parque.

Visitas especiais no Dia das Crianças

Buscando transmitir mensagens de educação e conscientização ambiental, no domingo do Dia das Crianças, o Parque do Caracol recebe ainda a visita especial dos Bombeiros Mirins de Canela.

Os pequenos irão compartilhar seus conhecimentos de forma lúdica e educativa, mostrando técnicas simples de primeiros socorros, prevenção de acidentes e cuidados básicos que podem ser úteis no dia a dia. A atividade é uma oportunidade para crianças, famílias e visitantes aprenderem e interagirem com os pequenos heróis da comunidade de Canela.

Outra visita especial marcada para o dia 12 é da Associação de Pais e Amigos dos Autistas da Região das Hortênsias. O encontro visa ser um momento de inclusão, carinho e diversão. Na ocasião, os participantes irão falar sobre o Cordão de Girassol, símbolo e convenção mundial de atenção e acolhimento às pessoas com alguma deficiência oculta e que fica à disposição dos visitantes durante o ano todo no Parque do Caracol.

Feijoada também marca o final de semana

Edição de outubro da Feijoada no Parque é uma das atrações programadas para este final de semana.

Agência Penso

A gastronomia da programação especial de Dia das Crianças fica por conta da edição de outubro da Feijoada no Parque, que acontece no sábado (11), das 12h às 15h30, no Restaurante Sabor e Flor. A programação especial de gastronomia será acompanhada de samba e pagode ao vivo com a dupla Maurão e Gabriel.

A feijoada conta com o tempero especial da Dona Dilce Cavalli, que opera o restaurante há mais de 30 anos. O cardápio do tradicional prato brasileiro é servido em formato de buffet em quatro versões: feijoada completa, feijoada especial, feijoada de feijão vermelho e caldinho de feijão.

Já para os visitantes que buscam outra opção de refeição, o restaurante oferece buffet de comida caseira, com diversos quitutes preparados no fogão à lenha, como é costume na casa das avós.

O ingresso para a Feijoada pode ser adquirido diretamente no Restaurante Sabor e Flor no dia do evento, sem necessidade de reserva prévia. O valor é de R$ 89,90 por adulto. Crianças de até cinco anos não pagam e de 5 a 12 anos pagam apenas R$ 49,90.

Os preços são os mesmos para turistas e moradores de Canela e Gramado. A feijoada no parque não está incluída no valor do bilhete de acesso ao atrativo, que deve ser comprado pelo site oficial www.parquecaracol.com.br.

Parquinho Serelepe.

Agência Penso

PARQUE DO CARACOL CANELA-RS

Endereço: Rodovia RS 466, km 0, s/n – Caracol, Canela – RS, 95680-000

Funcionamento: de quinta a segunda-feira, das 9h às 17h

Ingressos: Bilhete Caracol: R$ 59,90 antecipado no site e R$ 69,90 na bilheteria

Bilhete Gaúcho: R$ 37 antecipado no site

Isenção:

– Pessoas nascidas ou moradoras de Canela e Gramado, mediante documentação comprobatória

– Cadeirantes

– Guias de turismo inscritos na Cadastur

– Crianças até 5 anos

– Pesquisadores

– Estudantes e professores da rede pública de ensino fundamental e médio

– Servidores e agentes de órgãos de segurança pública

Meia-entrada:

– Pessoas acima de 60 anos, mediante a apresentação de documento oficial com foto, conforme artigo 23 da lei 10.741/2003.

– Crianças (de 6 a 12 anos), mediante a apresentação de documento oficial com foto;

– PcD e Acompanhante, mediante a apresentação de laudo médico e/ou documento oficial com foto.

– ID Jovem, jovens entre 15 e 29 anos, mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem emitida pela Secretaria Nacional de Juventude acompanhada de documento oficial com foto.

Estacionamento: R$15 (valor especial para canelenses e gramadenses). Para os demais visitantes, o valor é R$ 30.

Site e redes sociais

https://www.parquecaracol.com.br/

https://www.instagram.com/parquedocaracol/

https://www.facebook.com/parquedocaracoloficial/