Parrilla Serrana, primeira vivência gastronômica no cânion Itaimbezinho

Num cenário deslumbrante celebre os sabores dos assados em grelha da tradicional gastronomia gaúcha no Parque Nacional de Aparados da Serra, em Cambará do Sul (RS), no próximo dia 11 de outubro

O cânion Itaimbezinho é o local selecionado para um experiência única que combina cultura, natureza e sabor: a Parrilla Serrana, que acontecerá dia 11 de outubro, das 11h30 às 16h. Trata-se do primeiro evento de churrasco ao ar livre na área do Parque Nacional de Aparados da Serra, onde está localizado este que é um dos mais famosos cânions do País. Será um encontro para unir a tradição da boa carne ao ar livre, o clima serrano e a grandiosidade de uma paisagem espetacular. A vivencia gastronômica e de lazer é uma iniciativa da Urbia Cânions Verdes em parceria com os assadores De Los Galtchos.

O evento vai proporcionar um momento especial de contato com a tradição da parrilla, que utiliza grelha e carvão para o assado, no coração dos Campos de Cima da Serra, tendo como anfitrião o renomado assador Fernando Schimanoski, conhecido como Schima, vencedor do BBQ Brasil. O churrasco será servido na área de piquenique do Parque, em frente ao Centro de Visitantes, em formato open food. Tudo próximo do vértice do Cânion, proporcionando aos participantes uma experiência única de experimentar os sabores locais a mais de 700 metros de altitude, vislumbrando um cenário de tirar o fôlego, imerso à natureza.

Serão quatro estações gastronômicas: a primeira destinada às entradas, com linguiça, pão de alho, choripan e hambúrguer e com um preparo especial de queijo coalho com mel de Cambará do Sul, iguaria famosa por suas qualidades em todo o País. A segunda, de carnes nobres de rebanhos

de origem europeia, traz legumes e vegetais na brasa, além de farofa artesanal e chimichurri fresco (molho tradicional da cozinha uruguaia) como complemento. A terceira estação oferece a legítima experiência do american barbecue (BBQ), com brisket (peito de gado), mais um corte bovino surpresa, além de mini batatas assadas com alecrim e flor de sal. Para finalizar, a última estação serve frutas com calda de chocolate da Serra Gaúcha como sobremesa. Vegetarianos saboreiam choripan e hambúrguer adaptados, sem carne de origem animal.

A Parrilla Serrana vai acontecer em área delimitada e de acordo com orientações do ICMBio, garantindo a segurança integral do meio ambiente, e seguindo o Plano de Manejo, recentemente atualizado. Importante destacar que o Parque Nacional de Aparados da Serra terá funcionamento normal no dia do evento, recebendo também aqueles que não desejam participar do churrasco, mas que planejam desbravar a exuberância das trilhas e do cânion Itaimbezinho em sua totalidade. Os ingressos para a Parrilla Serrana já estão à venda no site da Urbia. O ticket custa a partir de R$ 130,00 para moradores locais O valor não inclui estacionamento.

Atrativos – Com funcionamento das 8h às 17h, é possível aproveitar para caminhar, por exemplo, pelas trilhas do Vértice e do Cotovelo e se impressionar com a vista dos paredões e com as cachoeiras que desaguam no Rio do Boi, que se forma aos pés do cânion. Uma boa dica é seguir da entrada do Parque até o mirante no Cotovelo guiando uma Urbia Bike, à disposição para locação próximo ao estacionamento. De volta ao Centro Atendimento ao Visitante, a Parrilla Serrana será servida sob a sombra das araucárias, árvores centenárias que compõem a flora local. O bilhete da Parrilla já inclui o ingresso ao Parque e, ainda, garante outros dois acessos tanto ao cânion Itaimbezinho, quanto ao cânion Fortaleza, válidos por sete dias consecutivos a partir do primeiro uso. Os ingressos não dão acesso à Trilha do Rio do Boi.

SERVIÇO:

O QUÊ: Parrilla Serrana

QUANDO: Sábado, 11 de outubro

HORÁRIO: Das 11h30 às 16h

ONDE: Área de piquenique do Cânion Itaimbezinho (Rodovia RS 427, KM 18, em Cambará do Sul/RS)

CARDÁPIO: Cortes assados ao estilo BBQ de carnes bovinas, choripan, hambúrguer, acompanhamentos diversos como pão de alho, além de legumes e frutas assadas. Haverá opções para vegetarianos. Bebidas não estão inclusas.

INGRESSOS:

– R$ 130,00 para moradores (de Cambará do Sul/RS, Praia Grande/SC, Jacinto Machado/SC e Mampituba/RS) e R$ 70,00 para crianças de 7 a 12 anos também destas cidades. R$ 260,00 para demais pessoas com direito e R$ 160,00 para crianças de 7 a 12 anos. Bebês e crianças de até 6 anos de idade não pagam. O valor não inclui estacionamento nem bebidas.

OUTRAS INFORMAÇÕES: canionsverdes.urbiapass.com.br

