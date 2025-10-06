Prefeitura de Canela revoga decreto de desapropriação da área da Ingool após diálogo com comunidade

Na manhã desta segunda-feira (6) a Prefeitura de Canela realizou reunião na Secretaria Municipal de Educação com pais, representantes da comunidade escolar e a direção da Escola de Educação Infantil Ingo Lied, para debater o Decreto Municipal nº 10.859/2025 que declarou de utilidade pública para fins de desapropriação o imóvel que abriga a escola localizado na região central da cidade, com cerca de 4,5 mil metros quadrados. O ato prevê a possibilidade de destinar o local à instalação de uma escola-modelo municipal, com estrutura de ensino integral e áreas de convivência.

O encontro teve o objetivo de esclarecer os pontos do projeto e do planejamento da gestão para a área da educação, além de ouvir as manifestações e preocupações das famílias. A reunião foi marcada por diálogo aberto e produtivo, no qual foram apresentadas as intenções do município em ampliar a oferta de vagas e modernizar a rede de ensino, sem comprometer o funcionamento das unidades já existentes.

Ao final, foi decidido que a Prefeitura de Canela irá revogar o decreto de desapropriação da área da Ingool, atendendo ao pleito da comunidade escolar e das famílias atendidas.

De acordo com o prefeito Gilberto Cezar, a decisão de revogar o decreto foi construída em comunhão com os pais, a direção da escola e representantes da comunidade, reafirmando o compromisso da administração com a escuta e o consenso nas decisões que envolvem o futuro da cidade.

“O diálogo é sempre o melhor caminho. O encontro foi importante para esclarecer as ideias e intenções da gestão e, principalmente, para construirmos juntos uma decisão. Vamos seguir planejando novos investimentos e projetos educacionais com transparência, respeito e visão de futuro”, destacou o prefeito.

A secretária de Educação de Canela, Maria Gorete, reforçou que o município seguirá com o planejamento para ampliar e qualificar a rede municipal, sempre com participação social e responsabilidade:

“A reunião foi um momento de diálogo verdadeiro, de esclarecimento e construção conjunta. Canela ficou mais de 25 anos sem construir uma escola de ensino fundamental no centro. Seguiremos com o compromisso de planejar o futuro da educação de forma participativa e equilibrada”, afirmou.

A Prefeitura informou que o ato de revogação do decreto será publicado oficialmente nos próximos dias, reafirmando o compromisso da administração com a transparência, o diálogo e o respeito à comunidade escolar.