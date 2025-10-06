Publicação Legal | EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 60/2025

O Prefeito de Canela/RS, no uso de suas atribuições legais, informa a publicação do seguinte edital:



EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 60/2025 – Aquisição de material de consumo e a contratação de horas-máquina destinadas à recuperação da estrada municipal CNL 310, via vicinal severamente afetada pelos eventos climáticos extremos ocorridos nos meses de abril e maio de 2024 no Estado do Rio Grande do Sul.



Os editais estão disponíveis no site www.canela.rs.gov.br, informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na Rua Dona Carlinda, 455, Canela/RS, através do fone (54) 3282 5100 / 3282 5124 ou através do e-mail licitacoes@canela.rs.gov.br e/ou pregao@canela.rs.gov.br.



Canela, 03 de Outubro de 2025

Gilberto da Conceição Cezar

Prefeito