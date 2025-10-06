Sargento Jéssika Assmann é premiada no Top Mulher Brasil 2025 em Gramado

Na sexta-feira, 3 de outubro, a Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS), Jéssika Assmann, foi reconhecida com o Prêmio Top Mulher Brasil 2025 – categoria Impacto Social, em cerimônia realizada no Laken Gramado. O evento homenageou mulheres que se destacam por suas trajetórias inspiradoras e por promoverem transformações reais em suas comunidades.

O prêmio reflete a atuação de Jéssika em projetos voltados à formação cidadã e à valorização feminina, com destaque para o trabalho à frente do Bombeiro Mirim, iniciativa que incentiva meninas e meninos a desenvolverem valores como solidariedade, disciplina e liderança desde cedo.

Em suas palavras de agradecimento, Jéssika destacou que o reconhecimento representa não apenas sua trajetória pessoal, mas também o esforço coletivo das meninas do Bombeiro Mirim e de todas as mulheres que transformam o meio em que vivem. Para ela, cada conquista é uma forma de inspirar outras mulheres a ocuparem seus espaços com coragem, empatia e propósito.

A cerimônia foi seguida de uma confraternização no Hard Rock Cafe Gramado, encerrando uma tarde dedicada a celebrar mulheres que fazem a diferença com autenticidade e paixão.