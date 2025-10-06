Skyglass Canela e Parque Terra Mágica Florybal recebem crianças do Instituto Santíssima Trindade

Em comemoração ao Dia das Crianças, os parques Skyglass Canela e Terra Mágica Florybal uniram forças para proporcionar passeios com emoção, adrenalina e diversão para as crianças atendidas pelo Instituto Santíssima Trindade, da Linha Moreira, interior de Gramado. O grupo de 62 crianças, que tinham entre 5 e 16 anos, visitou gratuitamente os dois parques canelenses na sexta-feira, dia 3. O roteiro começou pela plataforma de vidro. O quati Gumercindo, mascote do Skyglass, que havia visitado o lar de crianças e idosos para entregas de donativos arrecadados na Campanha Solidária, recebeu seus amiguinhos para um passeio de contemplação da natureza. Além de caminhar sobre o vidro, o grupo também teve a oportunidade de andar nas cadeirinhas do Abusado.

Após o passeio na primeira plataforma de vidro da América Latina, as crianças almoçaram na Gramado Massas, que é uma das operações de alimentação do parque, e ganharam balões e chocolates Prawer. Depois, o grupo partiu para o segundo passeio do dia no Parque Terra Mágica Florybal. “É uma alegria poder contribuir de alguma forma para a formação dessa turminha. O Skyglass Canela e todos os colaboradores se orgulham de seus compromissos com o Meio Ambiente e a sustentabilidade. Se, no futuro, despertar o interesse de formação em Biologia ou mesmo em Engenharia em algum desses pequenos, colheremos bons frutos”, afirma o diretor geral do Skyglass Canela, Alex Bonareti.

CONCURSO DE DESENHOS

O Skyglass Canela também preparou programação especial para comemorar o Dia das Crianças com os visitantes. Nos dias 11 e 12 de outubro, será montado um espaço kids com mesinhas para os pequenos visitantes soltarem a imaginação em desenhos criativos. Com o tema “Natureza”, a atividade principal será o concurso de desenho do Gumercindo. A novidade desta edição é que, além da parceria já consolidada com a Caracol Chocolates, que distribuirá brindes para a garotada, o parque contará com o apoio da Criamigos, empresa de pelúcias personalizadas. Os três melhores desenhos serão premiados.