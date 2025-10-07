Com atrações culturais e momentos de integração, Canela dá início à Semana do Idoso



O Oásis Santa Ângela sediou, na tarde desta segunda-feira, 6, a abertura oficial da Semana do Idoso em Canela. O evento foi marcado por apresentações culturais, momentos de confraternização e muita alegria entre os participantes. A iniciativa é promovida pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, com o apoio da Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação.

Os convidados foram recepcionados com apresentação musical do Instituto Sonarte Canela. Em seguida, ocorreu o pronunciamento das autoridades presentes. O prefeito Gilberto Cezar enviou uma mensagem de valorização aos participantes. “A valorização da pessoa idosa é um compromisso da nossa gestão. São eles que construíram a base da nossa cidade, que dedicaram suas vidas para que hoje possamos viver em uma Canela melhor. Por isso, iniciativas como a Semana do Idoso são fundamentais para reconhecer, acolher e promover a inclusão ativa desses cidadãos. Queremos que nossos idosos se sintam respeitados, felizes e parte essencial da nossa comunidade”, afirmou o prefeito.

O vice-prefeito de Canela, Gilberto Tegner, representou o prefeito Gilberto Cezar na solenidade. “Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, é cada vez mais necessário garantir a dignidade da pessoa idosa. Aqui no Oásis, eu tenho a certeza de que os idosos são tratados com muito amor. Nossa administração está sempre empenhada em trabalhar para oferecer mais qualidade de vida às pessoas idosas”, complementou o vice-prefeito.

A programação de abertura também contou com a apresentação da Banda de Percussão e com uma coreografia preparada pelos jovens do Centro Social Padre Franco. Os alunos da Escola Municipal João Alfredo Corrêa Pinto promoveram um animado momento de integração com dança, envolvendo os idosos presentes. O encontro foi encerrado com um coquetel de confraternização.

Além do vice-prefeito, participaram da cerimônia a presidente do Oásis Santa Ângela, Sônia Southier, a secretária de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Carmen Seibt, o secretário-geral de Governo, Evandro Cardoso, a secretária de Turismo e Cultura, Kenia Jaeger, e demais representantes municipais.

A Semana do Idoso segue até sexta-feira, dia 10, com uma programação repleta de atividades e celebrações, incluindo oficinas, palestras, passeio turístico e o tradicional baile de encerramento. Acesse aqui na íntegra.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela