Grupo de Capoeira Liberdade comemora 40 anos com evento especial em Canela e Gramado

O Grupo de Capoeira Liberdade, sob a liderança do Mestre Birinha, comemora neste mês quatro décadas de história e dedicação à cultura popular. O evento, que acontece de 10 a 12 de outubro em Canela e Gramado, celebrará os 40 anos do grupo com batizados, trocas de graduação, apresentações artísticas e rodas de capoeira abertas ao público.

A programação inicia na sexta-feira (10), às 19h, com uma palestra ministrada por Paulo Sérgio Nunes da Silva, o Mestre Chocolate, no Espaço Sicredi João Pessoa, em Canela. No sábado (11), às 14h, haverá um aulão aberto na Praça João Corrêa, seguido de sarau e apresentações artísticas no Bikers Pub, às 19h30. Já no domingo (12), as atividades começam com uma roda de capoeira e samba de roda na Rua Coberta de Gramado, às 10h, e encerram à tarde, às 14h30, com homenagens, batizados e trocas de graduação no Teatro Elisabeth Rosenfeldt.

O Grupo Liberdade é reconhecido por seu trabalho de formação e difusão da capoeira como ferramenta de educação, inclusão e valorização cultural. O evento é gratuito e promete reunir capoeiristas e admiradores de várias gerações, em um fim de semana de muita energia, música e celebração.