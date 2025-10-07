Olé Futsal/Projeto 25: iniciativa dá novos caminhos ao futsal de base e sonha com voos maiores

Em um cenário em que muitos jovens atletas encerram a trajetória no futsal aos 15 anos por falta de oportunidades, um projeto criado em Canela vem mudando essa realidade. O Projeto 25, idealizado e comandado pelo treinador Luís do Prá, surgiu no fim de 2024 e hoje é um braço de continuidade do tradicional Olé Futsal, e já colhe resultados expressivos dentro e fora das quadras.

O nascimento de uma ideia

A semente do Projeto 25 foi plantada durante o Campeonato Municipal Sub-15 de Canela do ano passado. Ao observar jovens promissores sem perspectiva de seguir competindo após essa categoria, Luís decidiu agir.

“Percebi que muitos meninos talentosos ficariam sem caminho depois dos 15 anos. É uma idade delicada, de transição, e era preciso oferecer uma alternativa para que continuassem no esporte e não se perdessem nesse período”, conta o treinador.

A partir dessa reflexão, ele começou a acompanhar de perto o comportamento dos atletas dentro e fora de quadra e a convidar aqueles que demonstravam potencial e comprometimento. Assim, em fevereiro de 2025, o Projeto 25 deu o pontapé inicial.

Campeões sub 16, em Parobé

Estrutura, apoio e foco no desenvolvimento

Embora seja uma iniciativa independente, o projeto tem o suporte estrutural do Olé Futsal, que disponibiliza ginásio, fardamentos e logística. Os treinos acontecem duas vezes por semana, às segundas e quintas-feiras, no Ginásio João Alfredo.

A primeira grande competição da equipe foi o Campeonato Estadual Sub-17 da Liga Sul Riograndense, onde o grupo teve uma boa participação, mas acabou eliminado na segunda fase. A experiência, segundo Luís, foi fundamental: “Ali vimos o quanto precisávamos evoluir fisicamente para aguentar o ritmo de três jogos em um único dia. Foi um aprendizado enorme”.

Para isso, a equipe organizou uma campanha de venda de pizzas e usou os recursos para investir em preparação física. Uma parceria com o profissional Jair Asmann garantiu espaço para treinamentos semanais, e os resultados logo apareceram.

Resultados expressivos e evolução constante

A evolução do Projeto 25 começou a ser percebida rapidamente. Em Ivoti, a equipe levou primeiro e terceiro lugares em um torneio Sub-16 com dois times formados pelos 14 atletas do grupo. Em Parobé, conquistou o título estadual Sub-16, e em Presidente Lucena, venceu o Torneio Sub-17 do Soberano.

“Nossa equipe cresceu muito em intensidade e preparo. Hoje conseguimos chegar ao último jogo ainda com energia e competitividade”, destaca Luís.

A atual disputa é o Campeonato Estadual Sub-16, nova categoria da Liga Sul Riograndense. Na primeira fase, em Nova Prata, o Projeto 25 venceu duas partidas e perdeu uma, garantindo a classificação em segundo lugar no grupo. A expectativa é avançar ainda mais na próxima etapa, marcada para os dias 18 e 19 de outubro.

Mais que futsal: formação e propósito

Para Luís, o Projeto 25 vai além dos resultados em quadra. É uma forma de construir oportunidades, fortalecer laços e inspirar jovens a sonharem alto.

“O mais bonito é ver a gurizada comprometida. Todos estão com o mesmo objetivo, recusaram convites de outras equipes porque acreditam no projeto. Isso mostra que estamos no caminho certo”, diz o treinador.

A história pessoal de Luís também está profundamente conectada com o projeto. Neto de um dos fundadores do Grêmio Esportivo Esperança, ele cresceu ouvindo histórias de futebol e sempre sonhou em comandar um time de jovens.

“Meus irmãos jogavam, meu avô treinava um time de adolescentes. Sempre quis viver isso. Hoje, estudo táticas, vejo jogos, busco aprender para entregar o meu melhor. Estou realizado e muito feliz com o que estamos construindo.”

Torneio sub16, em Ivoti: primeiro e terceiro lugar

Sonhos para o futuro

Com um grupo unido e determinado, o Projeto 25 já mira novos desafios para 2026. A meta é chegar ainda mais longe na próxima temporada, disputar a terceira divisão municipal com chances reais de acesso e consolidar a equipe como referência em formação de atletas na região.

“Queremos ir fortes no próximo ano. Vamos com o grupo completo e preparado. O sonho é subir de divisão e colocar Canela no mapa do futsal de base”, conclui Luís do Prá.

Conquistas recentes do Projeto 25