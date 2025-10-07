Paulo César Gebert Elias, o PC, assume como vereador suplente na Câmara de Canela

Na sessão ordinária desta segunda-feira (6), o suplente de vereador Paulo César Gebert Elias (PC), do PSD, assumiu uma cadeira no Legislativo de Canela. Ele ocupa temporariamente o lugar do vereador titular Merlin Jone Wulff, que se afastou do cargo por motivos de saúde.

PC, como é conhecido pela comunidade, foi candidato a vereador nas eleições de 2024 e obteve 278 votos, ficando como suplente da bancada do PSD. Reconhecido por sua atuação junto a projetos esportivos e comunitários, o parlamentar destacou, ao assumir o mandato, seu compromisso em dar continuidade ao trabalho do colega e contribuir com as demandas da população canelense.

“É uma honra poder representar nossa comunidade no Legislativo. Desejo plena recuperação ao vereador Jone e reafirmo meu compromisso de trabalhar com responsabilidade e dedicação por Canela”, afirmou o suplente durante a sessão.

Com a posse, o vereador suplente passa a integrar as atividades do Parlamento, participando das comissões e sessões ordinárias enquanto durar o afastamento do titular.