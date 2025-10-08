Avança construção do Hub da Saúde em Canela

Novalternativa segue com obras do Pompéia Pryme e anuncia início da construção do Atrium by São Pietro Sênior

Avançam as obras do hub da saúde que nascerá com o Serra Life, na Serra Gaúcha. Com investimentos já realizados de R$ 30 milhões e localizado em uma ampla área de 172 mil m², o bairro planejado está sendo construído pela Novalternativa Incorporadora para ser uma referência em wellness, lifestyle e hospitalidade na Região das Hortênsias.

Com conceito alinhado e inspirado nas tendências internacionais de wellness districts, o empreendimento será personalizado para as demandas locais.

De acordo com o Atlas Sócio Econômico, o mercado global de empresas imobiliárias orientadas ao bem-estar atingiu US$ 584 bilhões em 2024, com projeção de crescer para US$ 1,1 trilhão até 2029.

Segundo o IBGE, a proporção de pessoas com 60+ quase dobrou de 2000 a 2023, saltando de 8,7% para 15,6%. E a expectativa é que este número cresça para 37,8% em 2070.

O Serra Life chega para suprir a necessidade da existência de empreendimentos de excelência para atender essa transição demográfica que sinaliza o envelhecimento da população no Brasil. “Haverá um grande impacto em toda região a partir desse conceito, além, é claro, de benefícios como fomento da economia local, geração de empregos e ampliação da oferta qualificada de serviços hospitalares e ambulatoriais, respondendo ao crescimento da população idosa e à maior penetração da saúde suplementar”, avalia o diretor da Novalternativa Incorporadora, Fernando Bassani.

Nesta etapa da obra, estão sendo levantadas as estruturas das torres do Pompéia Pryme. Âncora do projeto, contará com um complexo hospitalar com 45 leitos privativos e 30 semi privativos, 10 leitos de UTI, 6 salas para cirurgias, 10 salas de quimioterapia, 4 salas de ultrassom e 2 salas de raio X, além de salas de ressonância, tomografia e mamografia. A previsão de entrega é para o primeiro trimestre de 2028.

Recentemente, a Novalternativa Incorporadora também anunciou o início das obras do Atrium by São Pietro Sênior para o primeiro semestre de 2026. O residencial de alto padrão para idosos será construído em uma área de 14 mil m² e possuirá 171 unidades.

Posicionando-se como uma moradia assistida e humanizada, com metodologias de bem-estar e longevidade, pretende integrar segurança com afeto, autonomia com dignidade e comunidade com propósito. Com uma completa equipe multidisciplinar preparada para atender às necessidades físicas, emocionais e sociais do público sênior, será operado pelo Grupo São Pietro, de Porto Alegre. A expectativa é que a operação inicie até 2029.

O sócio fundador do Grupo São Pietro, Luciano Zuffo, destaca que a Região das Hortênsias sempre foi uma opção para quem sai da capital e do interior em busca de uma vida mais tranquila, em contato com a natureza e segurança. “O Serra Life foi planejado para receber e cuidar de pessoas, inaugurando um novo jeito de viver a Serra Gaúcha”, afirma.

Atualmente, o Grupo já opera um senior living em Porto Alegre e se prepara para a abertura de mais um no bairro Moinhos de Vento. O objetivo com a expansão é criar uma rede interligada pelo Brasil, proporcionando ao residente que ele transite entre as unidades.

Para o diretor comercial da Novalternativa, Luis Fernando Bassani, o Atrium by São Pietro Sênior será uma solução de ponta-a-ponta, desde o cliente fixo, que se residirá no local pagando mensalidade pela moradia e serviços disponíveis, como cuidados médicos e alimentação, ao hóspede transitório, que passará alguns dias desfrutando do novo espaço sozinho ou com a família. “É uma forma moderna e inteligente de pensar o futuro das pessoas que integram a melhor idade”, finaliza.

No futuro, o Serra Life também terá um hotel spa, edifícios residenciais, áreas comerciais e uma escola.

Sobre o Grupo São Pietro

Atualmente, já opera um senior living em Porto Alegre e se prepara para a abertura de mais um no bairro Moinhos de Vento. O objetivo com a expansão é criar uma rede interligada pelo Brasil, proporcionando ao residente que ele transite entre as unidades.

Sobre a Novalternativa Incorporadora

Com mais de 32 anos de atuação, a Novalternativa constrói metros quadrados de histórias e emoções, unindo qualidade construtiva, inovação e valorização humana. Com sede em Marau/RS e presença em Gramado, Canela, Casca, Passo Fundo, Porto Alegre, lidera o Serra Life como um hub de saúde e lifestyle para o presente e o futuro.