Bota-Fora dos bairros São Luíz, São José e Boeira é neste sábado, dia 11

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, realiza neste sábado, dia 11, mais uma edição do Bota-Fora, destinado ao recolhimento de resíduos eletrônicos e volumosos. Desta vez, os bairros beneficiados serão São Luíz, São José e Boeira. O recolhimento inicia às 8 horas, a partir do nº 540 da Rua Olavo Luiz da Silva.

A ação faz parte do programa Ecocidadania da Prefeitura, onde são recolhidos materiais inservíveis, entre eletrônicos como TVs, computadores, rádios e periféricos de informática, e volumosos, como sofás, colchões, geladeiras e fogões. A orientação é que os moradores das localidades atendidas descartem os itens na calçada, em frente às suas casas, apenas no dia da ação de recolhimento.

Através dessa ação ambiental, o Poder Público tem condições de encaminhar para o descarte ecologicamente correto aqueles itens que poderiam parar nas ruas, entupindo bueiros e sendo acumulado, o que ocasiona doenças urbanas. Assim, os materiais inservíveis seguem a seguinte destinação: resíduos eletrônicos são encaminhados à Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias (COOCAMARH), enquanto móveis e outros artigos volumosos são enviados ao aterro sanitário em São Leopoldo.

Confira as ruas que serão atendidas:

PRAÇA SÃO LUIZ

RUA ARNILDO HAAS

RUA CEZAR PEDRO RAYMUNDO

RUA ALVIM MARTINS DE OLIVEIRA

RUA DOUTOR ESMERALDO M PEREIRA

RUA OURIDES SOUZA RODRIGUES

RUA LUIZ MORAES

RUA ERNILDO WALDOLINO JACKS

RUA OLAVO LUIZ DA SILVA

RUA JOÃO DANTE DOS SANTOS

RUA LUIZ FACCHIN

RUA FRANCISCO A MONTENEGRO

RUA PEDRO NICANOR DE OLIVEIRA

RUA PROFESSORA APARECIDA ADAIR SABINO SOARES

RUA BENITO BERTOLUCI

RUA LOUREIRO DA SILVA

RUA DOUTOR RUY VIANNA ROCHA

RUA EDMUNDO DRECHSLER

RUA MOYSES DA SILVA NUNES

RUA JOÃO MARIA DOS SANTOS

RUA FERNANDO SPALL

RUA ANTÔNIO ZINI

RUA PEDRO BISOL

RUA FELISBERTO DE MORAES

RUA DOS DIREITOS HUMANOS

RUA PADRE CACIQUE

RUA LEVINO STAHNKE

RUA CATARINO CLÉO PACHECO

RUA PATRÍCIO ZINI SOBRINHO

RUA TIA LAURA

RUA GUILHERME DIENSTMANN

TRAVESSA ROMEU

RUA ARY BALDASSO

TRAVESSA ARMINDO ALBERTO FINGE

RUA LEOPOLDO WALTER FELDMANN

RUA GERALDO AUGUSTO G ENGELBRECHT

RUA JOSÉ LIBARDI

RUA SYLVIO HOFFMANN

RUA SEVERINO TRAVI

RUA LUIZ THOMAZI

RUA SÃO FRANCISCO

RUA JOSÉ JOAQUIM RAYMUNDO

RUA MATHILDE ESTEVES VELHO

RUA FIORAVANTE BASEI

RUA AQUIDABAN

RUA JOÃO PESSOA

AVENIDA CÔNEGO JOÃO MARCHESI

RUA BERNARDINO TIMÓTEO DA FONSECA

RUA JOSÉ JOAQUIM VELHO

RUA SÃO JOÃO

AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO

RUA PAULINO ZINI

RUA FERNANDO FERRARI

RUA JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA

Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela