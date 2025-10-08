Bota-Fora dos bairros São Luíz, São José e Boeira é neste sábado, dia 11

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, realiza neste sábado, dia 11, mais uma edição do Bota-Fora, destinado ao recolhimento de resíduos eletrônicos e volumosos. Desta vez, os bairros beneficiados serão São Luíz, São José e Boeira. O recolhimento inicia às 8 horas, a partir do nº 540 da Rua Olavo Luiz da Silva.
A ação faz parte do programa Ecocidadania da Prefeitura, onde são recolhidos materiais inservíveis, entre eletrônicos como TVs, computadores, rádios e periféricos de informática, e volumosos, como sofás, colchões, geladeiras e fogões. A orientação é que os moradores das localidades atendidas descartem os itens na calçada, em frente às suas casas, apenas no dia da ação de recolhimento.
Através dessa ação ambiental, o Poder Público tem condições de encaminhar para o descarte ecologicamente correto aqueles itens que poderiam parar nas ruas, entupindo bueiros e sendo acumulado, o que ocasiona doenças urbanas. Assim, os materiais inservíveis seguem a seguinte destinação: resíduos eletrônicos são encaminhados à Cooperativa de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis da Região das Hortênsias (COOCAMARH), enquanto móveis e outros artigos volumosos são enviados ao aterro sanitário em São Leopoldo.
Confira as ruas que serão atendidas:
PRAÇA SÃO LUIZ
RUA ARNILDO HAAS
RUA CEZAR PEDRO RAYMUNDO
RUA ALVIM MARTINS DE OLIVEIRA
RUA DOUTOR ESMERALDO M PEREIRA
RUA OURIDES SOUZA RODRIGUES
RUA LUIZ MORAES
RUA ERNILDO WALDOLINO JACKS
RUA OLAVO LUIZ DA SILVA
RUA JOÃO DANTE DOS SANTOS
RUA LUIZ FACCHIN
RUA FRANCISCO A MONTENEGRO
RUA PEDRO NICANOR DE OLIVEIRA
RUA PROFESSORA APARECIDA ADAIR SABINO SOARES
RUA BENITO BERTOLUCI
RUA LOUREIRO DA SILVA
RUA DOUTOR RUY VIANNA ROCHA
RUA EDMUNDO DRECHSLER
RUA MOYSES DA SILVA NUNES
RUA JOÃO MARIA DOS SANTOS
RUA FERNANDO SPALL
RUA ANTÔNIO ZINI
RUA PEDRO BISOL
RUA FELISBERTO DE MORAES
RUA DOS DIREITOS HUMANOS
RUA PADRE CACIQUE
RUA LEVINO STAHNKE
RUA CATARINO CLÉO PACHECO
RUA PATRÍCIO ZINI SOBRINHO
RUA TIA LAURA
RUA GUILHERME DIENSTMANN
TRAVESSA ROMEU
RUA ARY BALDASSO
TRAVESSA ARMINDO ALBERTO FINGE
RUA LEOPOLDO WALTER FELDMANN
RUA GERALDO AUGUSTO G ENGELBRECHT
RUA JOSÉ LIBARDI
RUA SYLVIO HOFFMANN
RUA SEVERINO TRAVI
RUA LUIZ THOMAZI
RUA SÃO FRANCISCO
RUA JOSÉ JOAQUIM RAYMUNDO
RUA MATHILDE ESTEVES VELHO
RUA FIORAVANTE BASEI
RUA AQUIDABAN
RUA JOÃO PESSOA
AVENIDA CÔNEGO JOÃO MARCHESI
RUA BERNARDINO TIMÓTEO DA FONSECA
RUA JOSÉ JOAQUIM VELHO
RUA SÃO JOÃO
AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO
RUA PAULINO ZINI
RUA FERNANDO FERRARI
RUA JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA
Texto: Adriana Rabassa/Prefeitura de Canela