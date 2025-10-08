Canella Cineclube apresenta mostra Consciencine 2025

Nesta primeira edição, sessões de filmes inéditos e premiados, com a temática ambiental, terá como foco o cinema INDÍGENA

O projeto Canela Cineclube Apresenta: Conciencine, que está sendo realizado, em Canela/RS, com recursos da Lei Complementar 195/2022, da Lei Paulo Gustavo, edital 14/2023, terá sua conclusão, no mês de outubro, com a MOSTRA CONSCIENCINE 2025.

A MOSTRA conta com uma curadoria especial de dois cineastas indígenas, Morzaniel Ɨramari Yanomami (Acre) e Patrícia Ferreira Pará Yxapy Mbya Guarani (Missões/RS). Os filmes serão voltados à temática social, ambiental e indígena e a mostra circulará durante cinco dias, em três aldeias, de duas diferentes etnias, (em Canela/RS) e no Centro de Cultura de Canela. Todas as atividades terão como base encontros sistemáticos, com uma proposta de integrar diferentes públicos, em um espaço de discussão, crítica e experimentação cinematográfica

As sessões abertas e gratuitas, no centro da cidade de Canela acontecerão nos dias 17 e 18 de outubro (sexta e sábado), no Espaço Nydia Guimarães, às 18h. Serão 5 curtas e 1 longa por noite, com cerca de 3h de projeção (intervalo com café), tendo um debate, ao final, previsto para as 21h.

O destaque da programação no dia 17/10 (sexta) será Fuá, o Sonho, filme produzido pelas mulheres kaingang de Canela,e ganhador de Melhor Direção na Mostra de Curtas Metragens, no Festival de Cinema de Gramado, este ano, e A QUEDA DO CÉU, filme yanomami premiado em NY. No Sábado dia 18/10, o destaque será para o curta Itsuni Uguno: A febre da mata e o longa Yõg Âtak: Meu pai, Kaiowá.

Já entre os dias 19 e 21 acontecem as sessões fechadas, exclusivas para o público indígena, nas aldeias Kaingang e Mbya Guarani. Os filmes serão exibidos nos idiomas dos povos locais, tendo como mediadores dos debates, os caciques.

A seleção dos filmes foi toda feita por dois curadores indígenas: Morzaniel Ɨramari, cineasta yanomami, ganhador de 3 kikitos em Gramado; e Patrícia Ferreira (Pará Yxapy), professora e realizadora audiovisual, fundadora do coletivo Mbyá-Guarani de Cinema. A coordenação de conteúdo é de Izaias Reginatto da Costa.

SAIBA MAIS EM @CONSCIENCINE NO INSTAGRAM