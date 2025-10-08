Dia das Crianças no Parque do Palácio promete tarde de diversão gratuita em Canela

Evento será no domingo, 12 de outubro, das 15h às 18h30

Os Amigos do Parque do Palácio realizam neste domingo, 12 de outubro, mais uma edição especial em comemoração ao Dia das Crianças. O evento, que repete o sucesso de 2024, será realizado na área verde mais preservada de Canela e promete uma tarde de muita diversão ao ar livre, com entrada gratuita.

A programação foi pensada para toda a família, com atividades que unem arte, natureza e brincadeiras. Entre as atrações estão a Recepção Animada com “Os Bichões”, o espetáculo teatral da Cia Conta Comigo, a Corrida Maluca com Felipe Moraes e Julia Rennhak, Pintura ao Ar Livre com Bernardo Jr, a Casa da Vó com recreação e alegria, além de um piquenique coletivo e uma Oficina de Limonada.

A proposta é oferecer um espaço de convivência, descontração e contato com a natureza, em um ambiente seguro e acolhedor.

A organização recomenda que os participantes levem garrafinhas de água, repelente e protetor solar. Em caso de chuva, o evento poderá ser adiado.

Mais informações e atualizações estão disponíveis no Instagram dos organizadores: @amigosparquepalacio.

O evento conta com apoio cultural da Associação dos Moradores do Reserva da Serra, Panni e ADICUCA, e é uma realização dos Amigos do Parque do Palácio e do Movimento É Arte.