Oktoberfest do Alpen Park tem tanque de chope, música e jogos germânicos

O parque de aventura e diversão em Canela celebra as origens alemãs com programação especial durante o mês de outubro.

A tradição alemã toma conta do Alpen Park no mês de outubro. O parque de aventura e diversão de Canela realiza uma programação especial com atividades culturais e gastronômicas para celebrar as origens da região com a sua Oktoberfest.

Decoração temática, com as cores da bandeira da Alemanha, já está instalada no parque. Aos sábados, os visitantes podem participar dos jogos germânicos como chope em metro, onde o competidor precisa tomar um “metro de chope” no menor tempo possível sem desperdício. O vencedor ou vencedora ganha um brinde especial. Nos dias 11 e 18 de outubro, a bandinha típica Exemplo toca clássicos de bailes e festas alemãs, e no dia 25 é a vez do grupo Os Schmitões animar a festa.

No sábado, dia 18 de outubro, a programação se estende até às 20h com um happy hour especial. Neste dia, quem estiver no parque pode participar da “roleta humana” para concorrer a brindes e adultos que comparecerem ao evento com traje típico completo ou com adereços ganham um chope.

No domingo, dia 12, Dia das Crianças, haverá sessão de confeito de Pretzel (tradicional biscoito alemão) no Herbert Platz em três horários: 15h, 15h30 e 16h. Serão seis crianças em cada sessão e as inscrições devem ser feitas no Castelo Kids.

Todas as atividades são gratuitas e o parque não cobra entrada, o visitante paga apenas as atrações e os produtos que consumir.

Tanque de chope e gastronomia típica

A Cervejaria Imigração oferece tanque de chope Pilsen e cervejas especiais.

Divulgação/Alpen Park

Personagem importante da identidade germânica, a cerveja é presença confirmada. Em parceria com a cervejaria Imigração, de Campo Bom, o atrativo levou até a Serra Gaúcha um tanque de chope Pilsen para abastecer os visitantes durante a festa.

Em torneira, a marca oferece ainda o estilo IPA e em garrafa Bock, Lager e Stout. Os visitantes também têm à disposição os rótulos American Pale Ale, IPA e Imperial IPA da cervejaria Roleta Russa.

A Oktoberfest do Alpen Park também inclui gastronomia típica para celebrar. O restaurante Herbert Platz oferece petiscos e pratos típicos como tábua alemã, salsicha bock, Pretzel, pão com salsicha Frankfurt, Schnitzel (filé suíno empanado), Spätzle (massa caseira alemã) e o famoso joelho de porco, chamado de Eisbein.

Brincadeira do chope em metro é uma das atividades.

Divulgação/Alpen Park

A Oktoberfest do Alpen Park tem patrocínio cultural da Sicredi Pioneira e parceria da Cervejaria Imigração.

OKTOBERFEST DO ALPEN PARK

Até 26 de outubro (domingo)

Sábados de música típica com a bandinhas e jogos germânicos

Endereço: Rodovia Arnaldo Oppitz, 901 – Canela (RS)

Horários: Diariamente, das 9h às 17h20.

O acesso é gratuito, o visitante só paga o que consumir, inclusive os ingressos para as atividades.

Valor de estacionamento por veículo: R$ 20

Site e compra de ingressos: www.alpenpark.com.br

Redes sociais:

https://www.instagram.com/alpenpark/

https://www.facebook.com/AlpenParkRS/

https://www.youtube.com/@alpenparkoficial

Para referência

O Alpen Park é o parque de aventura e diversão da Serra Gaúcha. Localizado em Canela, ele possui atrações para toda a família em uma área de 6 hectares em meio à natureza. Além do primeiro trenó Alpino do Brasil, brinquedos e atividades de aventura, o parque também oferece áreas reservadas para contemplação e descanso, lojas de souvenirs, roupas e produtos locais e o restaurante Herbert Platz. Em 2025, foi reconhecido como um dos melhores parques de diversão do mundo no “Travellers’ Choice – Best of the Best” da plataforma TripAdvisor.