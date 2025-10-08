Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado lança campanha educativa voltada aos pais de atletas das categorias de base

Com a iniciativa, a Secretaria pretende promover um ambiente mais saudável, respeitoso e educativo nas competições.

A Secretaria de Esporte e Lazer de Gramado lançou, nesta quarta-feira (8), uma campanha educativa que busca conscientizar pais e responsáveis sobre o papel fundamental que desempenham na formação esportiva e pessoal de seus filhos. A ação foi apresentada durante a abertura dos Campeonatos Municipais de Base, no Ginásio Perinão, e traz a mensagem: “Seu filho não precisa de um técnico na arquibancada, ele precisa de um exemplo. Temos crianças em formação. Torça e incentive”.

Com a iniciativa, a Secretaria pretende promover um ambiente mais saudável, respeitoso e educativo nas competições, reforçando que o esporte é uma ferramenta de aprendizado e desenvolvimento, e não apenas de resultados. Pesquisas na área da psicologia esportiva mostram que o apoio emocional dos pais é um dos principais fatores para a permanência e o bom desempenho das crianças no esporte. Em contrapartida, a pressão excessiva ou críticas constantes podem gerar ansiedade e desmotivação, afastando os jovens da prática esportiva.

O secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Lucas Roldo, destacou que a campanha é um convite à reflexão e à responsabilidade de todos os adultos que participam do processo esportivo das crianças. “Queremos que os pais entendam que o exemplo é mais forte do que qualquer instrução. O esporte ensina valores como respeito, disciplina e cooperação, mas isso só acontece quando o ambiente favorece o aprendizado. Nosso papel é garantir que cada criança se sinta apoiada e motivada a continuar jogando, aprendendo e se divertindo”, afirmou Roldo.

A campanha será divulgada ao longo de toda a temporada dos campeonatos de base, com mensagens, publicações nas redes sociais e intervenções nos ginásios, reforçando o compromisso da Secretaria de Esporte e Lazer em formar não apenas atletas, mas cidadãos por meio do esporte.