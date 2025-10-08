Sicredi Pioneira leva associados para conhecer o Berço do Cooperativismo de Crédito no Brasil

Com transporte e almoço gratuitos, ciclo de visitas acontece em outubro, com caravanas saindo de todas as cidades da região em direção a Nova Petrópolis

No Ano Internacional das Cooperativas, a Sicredi Pioneira convida seus associados a se reconectarem com as origens do movimento. Para isso, durante o mês de outubro, a cooperativa promoverá um ciclo de visitas ao Berço do Cooperativismo de Crédito no Brasil, localizado em Nova Petrópolis. A iniciativa é gratuita e inclui transporte e almoço, com caravanas saindo de todas as cidades da área de atuação da instituição em diferentes datas.

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Ano Internacional das Cooperativas busca ampliar a conscientização sobre a contribuição dessas organizações para o desenvolvimento sustentável. Compartilhando desse propósito, a Sicredi Pioneira oferecerá aos associados uma imersão na história do Padre Theodor Amstad e na criação da primeira cooperativa de crédito do Brasil.

O ciclo de visitas tem como destino a comunidade de Linha Imperial, em Nova Petrópolis, onde os participantes terão contato com locais que preservam a origem do movimento no país. O roteiro inclui o Memorial Amstad e a Praça Theodor Amstad, a Casa Cooperativa de Nova Petrópolis -prédio da antiga Caixa Rural, primeira sede própria da Pioneira- e a Praça das Flores, que abriga o Monumento à Força Cooperativa. O passeio se encerra com um almoço de confraternização na sede da Associação de Colaboradores da Sicredi Pioneira.

Casa Cooperativa Nova Petrópolis – Foto Divulgação Casa Cooperativa

Inscrições já estão abertas

O ciclo de visitas tem início no dia 13 de outubro e segue até o fim do mês, contemplando os 21 municípios da área de atuação da Sicredi Pioneira. Em todos os roteiros, a chegada a Nova Petrópolis está prevista para às 9h, com retorno após o almoço. Confira as datas e os itinerários:

13 de outubro: saída de São Francisco de Paula, às 6h05, com paradas em Canela e Gramado.

14 de outubro: saída de Vale Real, às 6h20, com paradas em Alto Feliz, Feliz e Linha Nova.

15 de outubro: saída de Estância Velha, às 6h05, com paradas em Dois Irmãos, Morro Reuter e Santa Maria do Herval.

20 de outubro: saída de Ivoti, às 6h05, com paradas em Lindolfo Collor, São José do Hortêncio e Presidente Lucena.

22 de outubro: saída do distrito de Santa Lúcia do Piaí, às 6h05, com parada no distrito de Ana Rech – ambos localizados em Caxias do Sul.

23 de outubro: saída da Agência Sicredi Rio Branco, em Caxias do Sul, às 6h35, com paradas em Galópolis e Vila Cristina – ambos bairros de Caxias do Sul.

27 de outubro: saída de Novo Hamburgo, às 6h45, com paradas em Picada Café e na região central de Nova Petrópolis.

30 de outubro: saída da Agência Sicredi Rio Branco, em São Leopoldo, às 6h05, com paradas no bairro Scharlau e na cidade de Portão.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo site da cooperativa, através do link: www.sicredipioneira.com.br/visitas.

Monumento Força Cooperativa – Foto Divulgação Casa Cooperativa Praça Padre Theodor Amstad – Foto Divulgação Casa Cooperativa

Pioneira segue com programação para o Ano Internacional das Cooperativas

Além das visitas ao Berço do Cooperativismo, a Sicredi Pioneira tem promovido diversas atividades alusivas ao Ano Internacional das Cooperativas, reforçando o compromisso de estimular a participação e o engajamento da comunidade. Desde maio, já foram realizadas três palestras com Murilo Gun, um show com a Família Lima em Nova Petrópolis e o LegadoCoop, evento que reuniu cerca de mil participantes e 260 cooperativas. Para saber mais e acompanhar novidades na programação, acesse www.instagram.com/sicredipioneira.

Sobre a Sicredi Pioneira: Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.