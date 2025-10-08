Smart Cities Park 2025 destaca inovação e gestão ambiental como protagonistas do futuro das cidades

O Smart Cities Park 2025 chega à sua quarta edição, neste mês, consolidado como o principal evento municipalista de inovação e tecnologia do Rio Grande do Sul e promete inspirar quem acredita em cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis.

Com o tema “Inovação e Gestão Ambiental”, o evento será um verdadeiro laboratório de ideias e soluções para as administrações municipais. Mais do que palestras e painéis, o Smart Cities Park é uma experiência imersiva, criada para conectar pessoas e transformar boas intenções em ações concretas. Ao longo de três dias, prefeitos, secretários, servidores, empreendedores, acadêmicos e especialistas em inovação terão a oportunidade de aprender, compartilhar experiências e estabelecer conexões estratégicas que podem mudar o rumo das cidades.

Entre os palestrantes confirmados estão grandes nomes que vivem na prática a transformação da gestão pública. Maryanne Mattos, vice-prefeita e secretária de Segurança e Ordem Pública de Florianópolis (SC), compartilhará a experiência de uma das cidades mais inovadoras do país. Carlos Olímpio Menestrina, secretário de Defesa Civil de Blumenau (SC), trará o exemplo de uma cidade resiliente e referência em prevenção e resposta a desastres. Já o coronel Luciano Chaves Boeira, chefe da Casa Militar do Estado do Rio Grande do Sul, abordará a importância da gestão integrada e da segurança pública no contexto das cidades inteligentes.

Um dos momentos mais aguardados será o Palco City Showcase, espaço dedicado à apresentação das boas práticas municipais. Diversos municípios de todo o Brasil subirão ao palco para compartilhar suas iniciativas em áreas como mobilidade urbana, gestão ambiental, turismo, inclusão digital, inovação tecnológica e desenvolvimento urbano. Cada case é uma inspiração real de como é possível transformar desafios locais em soluções criativas e replicáveis.

O evento contará ainda com uma ampla feira de negócios e inovação, reunindo empresas, startups, universidades e instituições públicas que estão à frente das soluções tecnológicas aplicadas à gestão municipal. Será uma oportunidade única para conhecer produtos, serviços e projetos que já estão fazendo diferença nas cidades, além de estabelecer parcerias e gerar novos negócios.

Para o presidente da Amserra e prefeito de Picada Café, Daniel Rückert, o Smart Cities Park reafirma o papel protagonista dos municípios na construção de um futuro mais sustentável e conectado. “Vivemos um momento em que a inovação deixou de ser opção e passou a ser necessidade. O Smart Cities Park é uma oportunidade ímpar para que gestores públicos se aproximem de novas tecnologias, troquem experiências e encontrem caminhos viáveis para aplicar a inovação na prática, transformando as cidades e a vida das pessoas”, destaca Rückert.

Nova Petrópolis, cidade reconhecida pela sua organização, hospitalidade e compromisso com o desenvolvimento sustentável, recebe o evento com o espírito de quem acredita no futuro das cidades.

O Smart Cities Park 2025 acontece de 28 a 30 de outubro, no Centro de Eventos de Nova Petrópolis. A participação é gratuita e as inscrições podem ser realizadas no site www.smartcitiespark.com.br.

O evento tem realização do Instituto Paulo Ziulkoski, com promoção da Associação de Municípios da Serra e apoio da Famurs e da Prefeitura Municipal de Nova Petrópolis.