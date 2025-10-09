Iniciativa do Memorial Canela ocorrerá no dia 17 de outubro

“A imprensa escrita de Canela” será o tema do próximo Encontros com a Memória, a ocorrer às 19h do dia 17 de outubro, sexta-feira, no Espaço Sicredi João Pessoa. Participarão representantes das publicações Sentinela, Nova Época, Integração, Folha de Canela e Jornal de Canela.

Esse evento temático, que faz parte da programação regular do Memorial Canela, será o quarto dos seis programados para 2025. Anteriormente, foram tratados os temas “Os motoristas”, com Darcy Deon e Florindo Guedine; a “Casa Raymundo”, com Julce Raymundo Jahn, Luiz Antônio Raymundo e Nilda de Athaides; e “Egon Irmfried Jung”, com Jussara Inez Jung Hoppner e Vânia Jung Prado. Os próximos temas, no início e no final de novembro, serão “A história do rádio em Canela” e “As confeiteiras”.

Sempre com um tema específico, os Encontros com a Memória buscam preservar a cultura local, objetivo que está na raiz do Memorial Canela, organização independente criada em 2022. Também por sua iniciativa, ocorre desde 2024 o Encontro da Memória de Canela, multitemático e estendido por três dias – que neste ano realizou-se entre 13 e 15 de agosto.

Ambas iniciativas ocorrem no Espaço Sicredi João Pessoa, são gratuitas, abertas ao público em geral e têm patrocínio do Fundo Social Sicredi e apoio da Dauper e da Água Mineral Hortênsias.