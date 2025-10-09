Cuidado com os ídolos

Em Êxodo 20:3 e 5, está escrito: “Não terás outros deuses diante de Mim… porque Eu Sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso…”. Em Mateus 22:37, está escrito: “…Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento”. Sempre que olhamos para o relacionamento de Deus com o povo de Israel, vemos sucesso e fracasso.

Se analisarmos o livro de Jeremias, veremos que o povo de Israel estava em uma situação de rebelião contra Deus. Toda a degradação do povo se iniciou com Salomão. Apesar de Davi ter cometido graves erros, como o adultério com a mulher de Urias, Deus lhe perdoou e lhe concedeu especial graça por causa de seu genuíno arrependimento. O censo que Davi mandou fazer também foi um erro, pois não teve origem em Deus; então, o Senhor precisou puni-lo, interrompendo a expansão do seu reino. Davi, no entanto, se arrependeu e o lugar para a edificação do Templo foi determinado. Davi preparou todo o material para a edificação que seria realizada mais tarde por Salomão.

Salomão significa “paz”. Salomão, cheio de sabedoria e graça concedidas por Deus, edificou o templo de Jerusalém, que significa “cidade de paz”. Mais tarde, vencido pela sensualidade, tomou muitas mulheres gentias para si, caindo em idolatria. Essa foi a origem da degradação do povo de Israel. A fornicação sempre introduz a idolatria, que é também a fornicação espiritual. Idolatria é dividir nosso amor por Deus com coisas ou pessoas. Quantas vezes temos amado outras coisas ou pessoas mais do que o próprio Senhor! Tudo aquilo que apreciamos ou amamos mais do que o Senhor torna-se um ídolo. Deus não tolera um coração dividido entre Ele e outras coisas. Temos que eliminar os ídolos de nossas vidas. Nosso coração, nossa vida e nosso amor devem ser para o Senhor. Saia do adultério espiritual porque isso atrai maldição para a sua vida!

Em Romanos 1:25, está escrito: “pois mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o Qual é bendito eternamente. Amém!”

