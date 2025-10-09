Dois atletas do CFA Rico são aprovados na Chapecoense e representarão Canela em alto rendimento nacional

O projeto CFA Rico, de Canela, celebrou nesta semana uma conquista histórica: dois alunos foram aprovados na avaliação da Associação Chapecoense de Futebol e convidados a integrar o grupo de alto rendimento da categoria de base do clube catarinense.

Os atletas Arthur Guerra e Guilherme de Souza Taulois, ambos nascidos em 2016, participaram da avaliação oficial na cidade de Chapecó (SC), no fim de setembro, e após dois dias intensos de treinos e observações técnicas, receberam a grande notícia da aprovação.

Durante a experiência, os meninos puderam treinar com o elenco principal das categorias Sub-09 e Sub-10, conhecer toda a estrutura do CT profissional da Chapecoense e acompanhar um treino do time principal, além de tirarem fotos com jogadores do elenco profissional.

“É uma alegria imensa para todos nós. Ver dois meninos de Canela, formados aqui no CFA Rico, alcançando um espaço em um clube tão tradicional mostra que o trabalho, a dedicação e o apoio das famílias e da comunidade estão dando resultado. Eles começaram com a gente ainda pequenos, e hoje estão conquistando o Brasil”, comemora o professor Augusto Rico, fundador do projeto.

O CFA Rico, que trabalha com jovens nascidos entre 2016 e 2010, segue se consolidando como um dos principais centros de formação da Serra Gaúcha, combinando treino técnico, disciplina, valores e oportunidades reais para seus atletas.

Experiência e aprendizado também no Grêmio

Enquanto a boa notícia chega de Chapecó, outros meninos do CFA Rico também estiveram em campo em busca de novas oportunidades.

Os atletas Gabriel Menezes Eismann e Vitor Hugo Cardoso, da categoria Sub-15, participaram de uma avaliação oficial no Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, em Porto Alegre.

Apesar de não terem sido selecionados neste momento, ambos retornaram motivados e com um sentimento de gratidão pela experiência, afirmando que vão continuar treinando com ainda mais foco e dedicação para quando novas chances surgirem.

“O mais importante é que eles viveram o ambiente de um grande clube, aprenderam muito e voltaram mais maduros. Essa vivência faz parte do processo de evolução de cada atleta”, destacou o professor Augusto.

Arthur Guerra também foi convidado para avaliação no Atlético Mineiro

Além da aprovação na Chapecoense, o jovem Arthur Guerra segue em ritmo intenso de preparação, pois foi convidado para uma avaliação de duas semanas no Clube Atlético Mineiro, em Belo Horizonte (MG), no final de outubro.

Será mais uma oportunidade de vivência, aprendizado e alto rendimento, mostrando que o talento e o trabalho desenvolvido em Canela estão abrindo portas em clubes de todo o país.

Orgulho de Canela e da comunidade

Essas conquistas reforçam o impacto positivo do trabalho do CFA Rico, que nasceu com o objetivo de formar cidadãos e atletas, oferecendo às crianças da região um ambiente de desenvolvimento, disciplina e superação.

“Nada disso seria possível sem o apoio das famílias e da comunidade que acreditam no nosso projeto. Cada conquista é um reflexo de muito esforço coletivo. Hoje, Canela pode se orgulhar de ter jovens atletas que estão levando o nome da nossa cidade para o Brasil inteiro”, conclui Augusto Rico.

Campanha solidária para apoiar a viagem a Belo Horizonte

Para viabilizar a viagem do Arthur Guerra e do professor Augusto Rico até Belo Horizonte, onde ocorrerá a avaliação no Atlético Mineiro, o projeto está realizando uma campanha solidária aberta à comunidade.

Foi criada uma rifa beneficente, com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar nos custos da viagem, que marcará mais um passo importante para o CFA Rico e para o futuro do jovem atleta.

Além da rifa, o projeto também está buscando o apoio de empresas e comerciantes locais, reforçando que toda ajuda é bem-vinda para manter viva essa corrente de incentivo ao esporte e à formação de novos talentos.

Pix para contribuições: 51.463.199/0001-25

Rifa online: https://www.rifapersonalizada.com.br/apoio-ao-atleta-arthur-guerra-4eY7Pt

“Agradecemos de coração a todos que puderem contribuir, sem esperar nada em troca. Cada gesto de apoio faz diferença e nos ajuda a continuar transformando sonhos em realidade”, reforça o professor Augusto.

Acompanhe o trabalho do CFA Rico: @cfarico