Mais de 600 alunos de escolas municipais participam de evento promovido pelo Reserva da Serra

Evento da Semana das Crianças, realizado na tarde desta quarta-feira (08/10), contou com a apresentação do espetáculo “Abracadabra Magic Show”

A alegria tomou conta do Teatro Municipal de Canela – o “Teatrão” – na tarde desta quarta-feira (08/10). O evento em homenagem à Semana das Crianças, promovido pela Associação de Proprietários do Reserva da Serra, com o apoio da Prefeitura de Canela e da Secretaria Municipal de Educação, reuniu mais de 600 alunos de escolas municipais. Os pequenos tiveram a oportunidade de assistir ao espetáculo “Abracadabra Magic Show”.

“Ver centenas de crianças felizes, vivenciando a magia de um espetáculo no teatro, é a maior recompensa para nós, enquanto Associação. Esse momento reflete o resultado de um trabalho construído por muitas mãos. Foi um evento lindo, marcado pelo envolvimento de todos em torno do mesmo objetivo: proporcionar uma experiência única e inesquecível para essa criançada”, comentou Rita Leidens, presidente da Associação de Proprietários do Reserva da Serra. Além da apresentação do “Abracadabra Magic Show”, com o mágico Mateus Di Macedo, os estudantes foram presenteados com o livrinho para colorir Amiguinhos do Reserva – publicação lúdica em que são apresentadas algumas das espécies da fauna presente nos 18 hectares da área de preservação ambiental junto ao tradicional condomínio de Canela.

O prefeito de Canela, Gilberto Cezar, e o vice-prefeito, Gilberto Tegner – o Tolão -, prestigiaram o evento, que contou com a presença das escolas Santos Dumont, Zeferino José Lopes, Machado de Assis, Balduíno, Rodolfo Schilieper, Adolfo Seibet, Noeli Azevedo, Santa Terezinha, Severino Travi, Bertholdo Oppitz, Dante Bertoluci, Ernesto Dornelles, João Alfredo, Barão do Rio Branco e Cônego João Marchesi. “Foi uma tarde de muita alegria, acolhida e integração. Fazia muito tempo que os alunos não tinham uma saída externa, momentos como esse são muito marcantes”, comentou o secretário adjunto da Sec. Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Canela, Evandro Nunes Mikoleiczaki.

A programação foi totalmente gratuita e viabilizada pelo Fundo de Apoio Social da Associação de Proprietários do Loteamento Reserva da Serra, com o apoio da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação.