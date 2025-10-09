Projeto “Canela Segura nas Escolas” é apresentado na Câmara de Vereadores

Na manhã desta quinta-feira, 9 de outubro, o presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Felipe Caputo, recebeu o soldado PM Fiuza, representante da Brigada Militar, para a apresentação do projeto “Canela Segura nas Escolas”.

A iniciativa tem como objetivo promover ações preventivas e educativas nas escolas do município, com palestras sobre segurança, cidadania e convivência, voltadas a alunos, professores e pais. O projeto busca fortalecer a presença da Brigada Militar no ambiente escolar, aproximando a instituição da comunidade e incentivando a cultura da paz.

Durante a reunião, o soldado Fiuza destacou a importância do apoio do Poder Legislativo e do envolvimento de empresários e lideranças locais para ampliar o alcance das ações. O vereador Felipe Caputo reafirmou o compromisso em apoiar projetos que contribuam para a formação das crianças e adolescentes e para o fortalecimento da segurança pública em Canela.

“O trabalho preventivo é fundamental. Ações como esta ajudam a proteger nossas crianças e a construir uma cidade mais segura e consciente”, destacou Caputo.