Sindtur Serra Gaúcha apresenta novas funcionalidades do Flutua+ e reforça a importância dos dados para o turismo regional

O Sindtur Serra Gaúcha apresentou nesta quarta-feira, 08 de outubro, no Parque Snowland, as novas atualizações do Flutua+, a plataforma que coleta, processa e transforma dados sobre o turismo da Serra Gaúcha em inteligência estratégica. O evento reuniu empresários, imprensa, parceiros e influenciadores, reforçando o compromisso do sindicato em impulsionar o setor com base em tecnologia e informações reais.

As novidades incluem análises avançadas de média, mediana, primeiro e terceiro quartil, valores mínimos e máximos, além do lançamento do aplicativo do Flutua, que permitirá aos gestores acompanhar a movimentação turística diretamente pelo celular. Outra inovação é a visualização integrada do clima e da temperatura das cidades, facilitando o planejamento e a tomada de decisões tanto para empresas quanto para o poder público.

Durante o encontro, o presidente Cláudio Souza destacou a importância da união do setor. “O turismo da Serra Gaúcha é construído coletivamente. Agradecemos a imprensa, os parceiros, as prefeituras e as forças de segurança que estão conosco nessa jornada de fortalecimento do nosso destino”, afirmou.

A executiva do Sindtur, Lisa Gottschalk, apresentou as novas funcionalidades da plataforma e reforçou que o objetivo é tornar os dados cada vez mais acessíveis e estratégicos. “O Flutua nasceu para transformar informação em ação. Nossa meta é que cada empresa use esses dados para aprimorar sua gestão e planejar o futuro com base em evidências”, destacou.

O Capitão Bastos, comandante da 1ª Companhia de Gramado, enfatizou a importância do Flutua também para o trabalho da segurança pública. “Fazer segurança é trabalhar com informação. O Flutua nos permite prever a movimentação de visitantes e planejar o efetivo com antecedência. Essa parceria é essencial para o bom funcionamento da cidade”, afirmou.

Já o Prefeito em Exercício de Gramado, Luia Barbacovi, destacou o papel do Sindtur como parceiro estratégico do município. “Não há crescimento sem dados confiáveis. O Flutua é uma ferramenta essencial para o desenvolvimento sustentável do turismo e da economia da nossa região”, reforçou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3286-1418.

Fotos – divulgação