Com origem em Canela, Grupo Sinosserra se consolida entre as 50 maiores empresas gaúchas

Considerado o mais importante ranking regional de empresas do Brasil, o prêmio “500 Maiores do Sul” reconheceu o Grupo Sinosserra em três frentes que comprovam a robustez de um dos mais tradicionais e inovadores nomes do mercado automotivo gaúcho. Subindo 11 posições em relação à última edição, a empresa ficou na 127ª colocação no ranking geral dos negócios envolvendo empreendimentos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No âmbito regional, o Grupo Sinosserra ingressou no seleto time das 50 maiores empresas gaúchas, assumindo a 45ª posição – oito acima do ranking de 2024.

Único grupo de concessionárias de veículos no ranking e posicionada no segmento “Comércio, Atacado e Varejo”, a empresa também foi destaque ao alcançar a 35ª posição em Receita Líquida do RS. Os reconhecimentos foram entregues durante a cerimônia de premiação da iniciativa realizada pelo Grupo Amanhã, na noite da última terça-feira (07/10), no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre.

“O crescimento que apresentamos no último ano é motivo de celebração. Esse avanço é reflexo de um trabalho conjunto de todos os nossos funcionários que se dedicam a fazer as melhores entregas”, destaca o gerente executivo de Marketing e Inovação do Grupo Sinosserra, Fabiano Longaray.

Os reconhecimentos não são isolados. No último mês de julho, por exemplo, o Grupo Sinosserra ficou entre as 80 empresas destaque do ranking “Campeãs da Inovação”, em outra iniciativa do próprio Grupo Amanhã. “Unimos a tradição de quase 80 anos com um viés inovador, sempre buscando mais eficiência de performance e qualidade de atendimento para nos mantermos competitivos”, afirma Longaray.

O Ranking “500 Maiores do Sul” é uma iniciativa do Grupo Amanhã realizada em parceria com o PwC Brasil, uma das maiores auditorias do mundo. O ranking é feito com base em uma metodologia especial e exclusiva, o Valor Ponderado de Grandeza (VPG), resultado da soma de 50% do patrimônio líquido, 40% da receita líquida e 10% do resultado líquido – lucro ou prejuízo – do exercício. Em 2025 a premiação chega a sua 35ª edição.

Grupo Sinosserra

Criado em 1947, na cidade de Canela, na Serra Gaúcha, o Grupo Sinosserra é um dos principais players do mercado automotivo gaúcho. Atualmente é responsável pela gestão das redes de concessionárias Guaibacar (Volkswagen), Sinoscar (Chevrolet), Tramonto (Jeep) e Pampa (Kia), além da Sinosserra Serviços Financeiros e uma empresa de capitalização independente com atuação em todo território nacional, a Aplicap.