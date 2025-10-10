Ministério Público articula ações com Corsan e empresas de energia para garantir serviços em Gramado e Canela

Reunião busca prevenir falhas no abastecimento e na rede elétrica durante o aumento de visitantes no fim do ano

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) reuniu, na quinta-feira (9), representantes da Corsan e das empresas de energia RGE, CEEE e CPFL para tratar da prestação de serviços em Gramado e Canela. O encontro foi conduzido pela subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Institucionais, Isabel Guarise Barrios, na sede do MPRS.

A reunião atendeu a uma iniciativa do promotor de Justiça de Gramado, Max Guazzelli, que demonstrou preocupação com o crescimento do fluxo de turistas na região durante o período de final de ano. O aumento na demanda por energia pode gerar sobrecarga na rede elétrica, afetando o funcionamento dos sistemas da Corsan e, consequentemente, o abastecimento de água.

Durante o encontro, foi criado um canal direto de comunicação entre os órgãos e empresas envolvidos, com o objetivo de antecipar possíveis instabilidades e garantir respostas rápidas e integradas em caso de falhas.

A subprocuradora-geral Isabel Guarise Barrios ressaltou o caráter preventivo da ação do MPRS:

“Não estamos diante de um problema concreto neste momento, mas queremos evitar que ele venha a ocorrer. A ideia é que, caso haja oscilações, já tenhamos soluções previamente alinhadas para proteger o consumidor.”

Também participaram da reunião o procurador de Justiça André Ricardo Colpo Marchesan, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Consumidor e da Ordem Econômica (CAOCON), e representantes das concessionárias de energia que atuam na geração, transmissão e distribuição no Rio Grande do Sul.

