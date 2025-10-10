Vereador Leandro Gralha pede reforma e retomada da Capela Mortuária Municipal

O vereador Leandro Gralha manifestou preocupação com a situação em que se encontra a Capela Mortuária Municipal de Canela, que durante muitos anos esteve sob responsabilidade da Associação Cristã de Moços (ACM). O espaço, que pertence ao Hospital de Caridade de Canela, foi amplamente utilizado pela comunidade para a realização de velórios e despedidas de entes queridos.

Recentemente, a empresa devolveu o imóvel ao município, porém, segundo o vereador, o local encontra-se em condições precárias: “A ACM resolveu devolver a capela destruída, sem manutenção. O telhado apresenta goteiras, o terreno está deteriorado e o estacionamento, que sempre foi de fácil acesso à população, foi totalmente danificado”, relatou Gralha.

O parlamentar lembrou que, ao longo dos últimos anos, o espaço público ficou fechado enquanto a empresa utilizava sua própria capela, onde era cobrado valor pelos serviços.

Diante desse cenário, Leandro Gralha está solicitando ao Poder Executivo a cobrança de uma reforma completa na estrutura, responsabilizando a ACM, e garantindo novamente à população um local digno para a realização de funerais. Além disso, o vereador defende que, após as melhorias, a administração da capela seja repassada à Assistência Social, possibilitando a realização de funerais sociais sem custos para as famílias que necessitarem.

“Esse espaço sempre foi um ponto importante de acolhimento para a comunidade. Precisamos recuperá-lo e garantir que volte a cumprir sua função social, com dignidade e respeito às famílias canelenses”, destacou o vereador.