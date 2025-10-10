Vereadora Graziela Hoffmann e secretário Adriel Buss discutem novo projeto de lei voltado ao comércio local

A vereadora Graziela Hoffmann se reuniu na tarde desta quinta-feira com o secretário municipal de Trânsito e Transportes, Adriel Buss, para apresentar um novo projeto de lei que será protocolado na Câmara de Vereadores ainda nesta semana.

A proposta surge como uma resposta positiva às demandas do comércio local, buscando fortalecer o setor e valorizar quem movimenta a economia da cidade. “O comércio é um dos pilares de Canela, e é ouvindo quem está no dia a dia que conseguimos construir soluções mais justas e efetivas”, destacou a vereadora.

Durante a reunião, Graziela e o secretário também debateram as reclamações sobre o estacionamento rotativo e as demandas da Guarda Municipal, temas que têm gerado preocupação entre comerciantes e moradores.

A vereadora agradeceu ao secretário Adriel Buss pela atenção e pela parceria constante no diálogo. “O secretário vem desempenhando um excelente trabalho, com seriedade, comprometimento e disposição para ouvir. Essa troca é fundamental para que possamos avançar em pautas importantes para a cidade”, reforçou Graziela.

O projeto será protocolado nos próximos dias e deve começar a tramitar nas comissões da Câmara ainda neste mês.