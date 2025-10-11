Canela,

11 de outubro de 2025

Incêndio atinge duas casas na Vila Miná na noite deste sábado

Canela – 11/10/2025 – Um incêndio mobiliza os Bombeiros de Canela na noite deste sábado, na Rua dos Eucaliptos, bairro Vila Miná. A ocorrência iniciou por volta das 21h, em um terreno onde há três residências.

Até o momento, duas casas foram atingidas pelas chamas — uma delas parcialmente destruída. A terceira residência, além de imóveis vizinhos, está sendo protegida pelo trabalho das equipes no local.

Os bombeiros atuam com dois caminhões de combate ao fogo e concentram esforços para impedir o avanço das chamas.

A ocorrência está em andamento. Novas informações a qualquer momento no Portal da Folha.

Imagens: Edmilson Watzlawick