Campeonato Municipal de Futsal Sênior de Canela começa nesta segunda-feira

A bola vai rolar para mais uma competição do calendário esportivo de Canela. Nesta segunda-feira (6) tem início o *Campeonato Municipal de Futsal Sênior, reunindo quatro equipes em busca do título da categoria destinada a atletas veteranos. Os jogos acontecerão sempre *nas segundas e quintas-feiras, paralelamente à Série Ouro.

Rodada de abertura

A primeira partida do torneio será entre Tiririca Futsal e *Amigos do Laje, abrindo oficialmente a competição. Já na quinta-feira (9), *Peleadores e Del Trago se enfrentam no segundo jogo da rodada inaugural.

Formato da competição

As quatro equipes se enfrentarão em turno único. Ao final da fase classificatória, avançam para a semifinal.

Transmissão ao vivo

As partidas das segundas-feiras terão transmissão ao vivo pela Folha TV, no canal oficial no YouTube:

https://www.youtube.com/live/3p_kJCvU1hM

Tabela e informações

Mais detalhes sobre a tabela completa, classificação e estatísticas podem ser acompanhados no site oficial:

http://www.copafacil.com/2025seniorcanela

Acompanhe também a cobertura completa do campeonato no Portal da Folha e nas redes sociais @folhadecanela.