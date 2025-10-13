Casa Onã realiza o 1° Festival “Brincar é Viver” e leva alegria às crianças

No último domingo, 12 de outubro, a comunidade de Canela viveu uma tarde repleta de sorrisos, diversão e solidariedade com a realização do 1° Festival “Brincar é Viver”, uma ação social voltada ao entretenimento e diversão das crianças da comunidade. O evento foi promovido com o objetivo de proporcionar um Dia das Crianças inesquecível para as famílias canelenses, oferecendo uma programação gratuita e aberta ao público. A iniciativa contou com diversas brincadeiras lúdicas e educativas como dança das cadeiras, circuito com obstáculos, danças com balões, guloseimas e momentos de integração entre crianças e adultos, celebrando o espírito da coletividade e da alegria.

O evento, organizado pela Associação Religiosa, Beneficente e Cultural Casa Onã, iria acontecer no Parque do Lago, mas por conta do mau tempo de última hora, foi transferido para o salão da associação. O espaço se transformou em um verdadeiro ponto de encontro entre famílias durante a tarde toda.

O sucesso do evento também foi resultado da colaboração de apoiadores e doações voluntárias. O Corpo de Bombeiros de Canela e a participação especial do projeto Bombeiros Mirins trouxeram forte apoio. A empresa Água Mineral Hortênsias contribuiu com 500 copinhos de água distribuídos gratuitamente, a Casa Vecchia contribuiu com 200 barrinhas de chocolate, enquanto a comunidade local se mobilizou doando pirulitos, balas e outras guloseimas, que garantiram ainda mais alegria às crianças. O 1° Festival “Brincar é Viver” deixou sua marca como uma celebração do amor, da partilha e do direito das crianças à felicidade — reforçando a importância de ações coletivas que unem diversão e solidariedade em prol de um futuro mais humano e acolhedor.