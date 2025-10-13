Corsan informa locais onde ocorrerão obras nesta semana

A Corsan estará realizando obras em cinco ruas de Canela e 17 ruas de Gramado nesta semana, entre segunda-feira, 13, e sábado, 18. O trabalho vai incluir implantação de redes de abastecimento de água e de coleta de esgoto, e repavimentação de trechos onde já foram concluídas obras.

Algumas vias poderão ter interdição parcial ou total. Os locais serão sinalizados para que os motoristas utilizem rotas alternativas. Dependendo das condições do tempo, a programação poderá ser alterada.

Enquanto os serviços estiverem ocorrendo, os moradores receberão a visita de profissionais do setor de responsabilidade social da Corsan, que darão informações gerais sobre os projetos e vão esclarecer dúvidas da população. Eles estarão usando uniformes da Companhia e crachás de identificação.

Universalização do saneamento

Todos os projetos da Corsan – tanto para abastecimento de água como para coleta e tratamento de esgoto – estão direcionados à universalização do saneamento básico previsto pelo Marco Legal do Saneamento, estabelecido por lei federal.

Até 2033, 99% da população deverá ter acesso à água potável e 90%, à coleta e ao tratamento de esgoto. Para alcançar esta meta nos 317 municípios que atende, a Corsan planeja investir R$ 1,5 bilhão por ano.

Veja as ruas onde estarão as equipes da Companhia

CANELA

Rua João Baldasso

Rua Teixeira Soares

Rua Jurgens Hubbe

Rua Marechal Castelo Branco

Rua Patrício Zini Sobrinho

GRAMADO