“Dia na Vila Joaquina” celebra a multiculturalidade em Gramado neste domingo

Evento gratuito reúne arte, música e diversidade cultural a partir das 14h

O “Dia na Vila Joaquina” promete um domingo de celebração à diversidade cultural em Gramado. O evento acontece no dia 19 de outubro, a partir das 14h, no Território Criativo Vila Joaquina, com programação gratuita e aberta a toda a comunidade.

Em sua quinta edição, o projeto nasceu com o objetivo de fortalecer as atividades criativas do espaço, estimulando o trabalho colaborativo entre artistas, educadores e produtores locais. A proposta é promover um grande encontro de arte coletiva, trocas afetivas e arranjos colaborativos, consolidando redes culturais e impulsionando o desenvolvimento conjunto do território.

A programação reflete a essência do evento: a multiculturalidade e a confluência entre diferentes formas de viver e criar. No palco, se apresentam o coral Mbya Guarani da Aldeia Tekoa Kurity, os Bonecos da Montanha, a energia musical de Lady Black e Brauzittos, além de uma roda de capoeira com o Grupo Capoeira Liberdade. A condução do evento ficará por conta da poeta Jess, que será a mestre de cerimônias, unindo as atrações com poesia e sensibilidade. Todas as atividades contarão com interpretação em Libras.

Durante a tarde, o público também poderá visitar a Feira Criativa Joaquina, que reunirá artistas e artesãos locais com produções autorais, reforçando o caráter comunitário e plural da iniciativa.

O Dia na Vila Joaquina é uma realização da Produtora Vó Zezé Arte Consciente, com financiamento da Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital nº 29/2024 da Secretaria de Estado da Cultura (SEDAC-RS).