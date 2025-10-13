Festa de 10 anos do Espaço Luxury será no Gatzz Fondue & Show

Com experiência imersiva e pocket show inédito, Gatzz recebe a celebração e também estará presente como expositor na feira

O Gatzz, referência em entretenimento e alta gastronomia em Gramado, será palco de uma das celebrações mais aguardadas do Festuris 2025. No dia 7 de novembro, a casa receberá a festa de 10 anos do Espaço Luxury, em uma noite memorável para os convidados.

O evento contará com uma versão especial do espetáculo Bellepoque, apresentada em um formato desenhado especialmente para a ocasião. Dentro da festa, haverá ainda um espaço VIP para cerca de 70 convidados – uma homenagem ao destino de Portugal.

A casa, que já recebeu eventos com quase 1 mil pessoas em um único dia, vem se consolidando como um espaço capaz de transformar jantares, celebrações e convenções corporativas em experiências sensoriais completas. Além do espetáculo, o Gatzz oferece cardápios exclusivos, projeções temáticas e montagens personalizadas, tornando-se um cenário ideal para eventos de alto padrão.

Paralelamente à festa, o Gatzz também estará presente como expositor no Festuris, em um estande que celebra o tema “Reimaginar”, mote da feira deste ano. Em parceria com a Caracol Chocolates, o espaço oferecerá degustação de fondue e apresentações do pocket show “Imaginadores”, um convite para que o público vivencie um pouco da magia do palco dentro do evento, homenageando também o tema central do Festuris sobre reimaginação.

“Estar na feira e receber a festa do Luxury no mesmo ano é um marco para nós”, destaca Roger Wingert, CEO do Grupo Unity, responsável pelas marcas Pizzaria Scur, Cara de Mau e Gatzz Fondue & Show.

Com sua proposta única que une arte e gastronomia imersiva, o Gatzz reforça sua presença no maior evento de turismo da América Latina e amplia sua atuação como destino para experiências exclusivas e memoráveis.

SOBRE O GATZZ – Localizado em Gramado, na Serra Gaúcha, o Gatzz é o único fondue do Brasil em que o público se vê literalmente dentro do espetáculo. A casa combina gastronomia e entretenimento em uma experiência imersiva que une o sabor do fondue a shows ao vivo, em um ambiente inspirado no glamour dos anos 1920. Mais do que um jantar, o Gatzz propõe noites memoráveis, em que clientes participam de uma narrativa que mistura música, emoção e celebração.

SOBRE O FESTURIS – Em 2025, acontece a 37ª edição do Festuris – Feira Internacional de Turismo de Gramado. O tema é “Reimaginando o Amanhã” e o país Convidado de Honra é Portugal. Mais de 15 mil profissionais do turismo devem participar do evento que ocorre em Gramado de 6 a 9 de novembro. Na programação matinal dos dias 7 e 8, vários palestrantes como Daiane dos Santos e Luiz Felipe Pondé compartilham experiências com os credenciados no Meeting Festuris, enquanto que de tarde mais de 2.500 marcas e mais de 50 destinos internacionais prospectam seus negócios durante a Feira Geral. Mais informações no site www.festurisgramado.com.br

Texto: Retina Comunicação | (54) 99945.7750