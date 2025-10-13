Gramado: Av. das Hortênsias será interditada nesta segunda-feira para montagem do Natal Luz

Trecho ficará bloqueado entre as ruas Borges de Medeiros e Garibaldi a partir das 8h

A Prefeitura de Gramado informa que a Avenida das Hortênsias será interditada nesta segunda-feira (13), a partir das 8h, entre as ruas Borges de Medeiros e Garibaldi. O bloqueio será necessário para a montagem das estruturas do 40º Natal Luz, evento que movimenta o turismo e a economia local durante os meses de fim de ano.

A liberação da via dependerá do andamento dos trabalhos e será comunicada pelos canais oficiais da Prefeitura. A orientação é que motoristas e pedestres redobrem a atenção e utilizem rotas alternativas durante o período de interdição.