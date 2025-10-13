Grande Desfile terá novos carros, figurinos e personagens no 40° Natal Luz de Gramado

Um clássico revitalizado! Os ensaios gerais realizados no sábado (11) e domingo (12), no Expogramado, indicam que o Grande Desfile de Natal será emocionante e inovador no 40° Natal Luz de Gramado, que ocorre de 23 de outubro de 2025 a 18 de janeiro de 2026. Com novos carros alegóricos e figurinos, a atração terá 400 personagens e 39 exibições ao longo da temporada natalina. O espetáculo será realizado nas quartas, sextas e domingos, às 20h, na avenida das Hortênsias. Outra novidade é que o desfile irá oferecer a oportunidade de o público integrar o elenco com o Passaporte Experience.

Conforme o diretor do espetáculo, Rodrigo Drechsler, serão 10 carros alegóricos na avenida. Drechsler observa que homenagens foram preparadas dentro das comemorações de 40 anos do Natal Luz. “Além de um elenco maior, nós teremos um carro que traz cenas de todos os sucessos do evento, como o Nativitaten, o próprio Grande Desfile, a Fantástica Fábrica de Natal, a Orquestra Sinfônica e uma homenagem ao maestro Eleazar de Carvalho, que fez o primeiro concerto com a Orquestra da Ospa, em 1985. Também iremos homenagear o Joãosinho 30, que foi o precursor do Grande Desfile de Natal, em 2001, e teremos cenas novas, como os carros Presépio, que representa o nascimento de Cristo, Tambor e Brinquedo. Todos os carros alegóricos terão cenas vivas e formatos diferenciados”, antecipa.

O diretor destaca que o público pode esperar muitas novidades para a próxima temporada. “Teremos um formato diferente e um capricho estrondoso nos figurinos. Quem assistiu no ano passado, pode voltar nesse ano. Será totalmente diferente. O desfile traz inovações todos os anos”, frisa.

