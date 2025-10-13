Lançamento do livro “A História do Teatro em Canela” celebra a força da arte e da memória da cidade

Canela viveu uma noite memorável de encontros e reencontros, marcada por emoção, lembranças e reconhecimento. O lançamento do livro “A História do Teatro em Canela”, realizado no Cidica, reuniu artistas, produtores, diretores, técnicos, professores, autoridades e apaixonados pela arte que construíram, e seguem construindo, a trajetória teatral da cidade.

Durante o evento, cenas, nomes e histórias que marcaram o movimento teatral de Canela voltaram à tona, em uma celebração à memória cultural da comunidade. Muitos relembraram grandes espetáculos , bastidores curiosos, e relembraram àqueles que não estão mais presentes, mas deixaram seu legado sobre o palco e na alma da cidade.

Idealizado e coordenado pela atriz, diretora e produtora cultural Lisiane Berti, o projeto “Teatro e Patrimônio – O Legado Teatral de Canela” foi contemplado pelo edital SEDAC/PNAB 31/2024 de Memória e Patrimônio, e vem sendo desenvolvido desde 2019. A pesquisa reuniu entrevistas, relatos, acervos fotográficos e documentos que resgatam mais de um século de atividades teatrais no município, já que este movimento iniciou em 1924.

A programação da noite incluiu a exibição do documentário “A História do Teatro em Canela”, viabilizado pelo edital municipal da Lei Paulo Gustavo, e um bate-papo aberto ao público com a autora e convidados que participaram da pesquisa. Em seguida, Lisiane realizou uma sessão de autógrafos e entregou exemplares gratuitos do livro ao público presente, reafirmando o caráter coletivo e comunitário da iniciativa.

O livro, que será distribuído gratuitamente em escolas, bibliotecas, entidades e grupos culturais, é dividido em três atos, como uma dramaturgia que reflete o próprio ciclo da vida teatral de Canela: da formação dos primeiros grupos e artistas, passando pelo florescimento das produções locais, até o reconhecimento contemporâneo da cidade como referência cultural na Serra Gaúcha.

Para Lisiane, o projeto é mais do que um registro histórico: é um gesto de amor à cidade e à arte. “Contar a história do teatro de Canela é celebrar cada pessoa que pisou no palco, que costurou figurinos, que acendeu as luzes e que manteve viva essa chama criativa que nos une. É um tributo à memória e ao futuro do nosso fazer teatral”, destacou a autora.

O evento contou com o apoio da Água Hortênsia e do Pasteleiro, e emocionou o público do início ao fim. Ao final da noite, uma certeza ecoava entre os presentes: Canela mais uma vez mostrou que o teatro tem força, ele está no DNA da comunidade.