Prefeitura inicia limpeza da vegetação no Lago

A Prefeitura de Canela iniciou, na tarde desta segunda-feira (13), os trabalhos de limpeza da vegetação que se formou sobre o espelho d’água do *Parque do Lago, no Palace Hotel. O serviço está sendo executado com o auxílio de *retroescavadeira de grande porte* e tombadeira, que realizam a retirada das plantas aquáticas e marrequinhas que tomaram conta de parte do lago.

O crescimento da vegetação é resultado da alta concentração de matéria orgânica na água, provocada principalmente pelo escoamento de esgoto doméstico para dentro do reservatório.

Todo o material retirado — tanto a vegetação quanto o lodo acumulado — está sendo transportado para a área junto ao antigo aterro sanitário do Banhado Grande, onde será depositado de forma controlada.

A ação integra o conjunto de intervenções de recuperação do Lago Palace Hotel, anunciados pela Administração.