Programação da Semana do Idoso em Canela encerra com grande adesão do público 60+

Animação, atividades culturais, orientações sobre saúde e informações sobre os direitos da pessoa idosa integraram a programação da Semana do Idoso de Canela, realizada de 6 a 10 de outubro. O evento reuniu cerca de 300 idosos de grupos e entidades do município.

Conforme a secretária de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Carmen Seibt, integrantes das oficinas dos Cras Santa Marta e Canelinha e da Pastoral do Idoso participaram ativamente das atividades. “Estamos muito felizes com a grande adesão a este evento, que visa a valorização da pessoa idosa. Queremos realizar cada vez mais ações que contemplem este público”, destacou a secretária.

A programação contou, ainda, com duas palestras sobre temas relevantes para o público 60+: “Cérebro Ativo”, ministrada pela professora Marina Susin Siota, especialista em Inclusão Social e Acessibilidade e fisioterapeuta, que apresentou dicas e exercícios para estimular atenção, memória, raciocínio e criatividade; e “Políticas Públicas para Pessoas com 60+”, conduzida pela advogada Jaciara C. Bonalume Thomazi, com esclarecimentos sobre direitos, acesso e participação social.

Um passeio turístico com o ônibus Bustour proporcionou momentos de lazer e integração pelos principais pontos turísticos da cidade. Encerrando a Semana do Idoso, nesta sexta, 10, um baile de confraternização foi realizado na sede do Bairro Leodoro de Azevedo, com a animação dos gaiteiros Josoé Marques e Ataliba.

A Semana do Idoso foi promovida pelo Conselho Municipal da Pessoa Idosa, com o apoio da Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela