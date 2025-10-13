Sicredi Pioneira atinge marca de 300 mil associados

Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, cooperativa reforça atuação na região e reafirma seu compromisso com o desenvolvimento local

A Sicredi Pioneira atingiu mais um marco histórico para o cooperativismo de crédito no Rio Grande do Sul: 300 mil associados. O número, registrado neste mês, evidencia a força e a relevância da instituição na região, especialmente nos 21 municípios que compõem sua área de atuação. Com 53 agências e espaços de relacionamento, a cooperativa tem o compromisso de contribuir para o desenvolvimento econômico e social local.

“Chegamos à marca de 300 mil associados. São 300 mil pessoas que participam de um movimento no qual, juntos, construímos comunidades melhores todos os dias. Afinal, não é a cooperativa que tem sócios, são os 300 mil sócios da Pioneira que são donos de uma cooperativa”, destaca o diretor executivo da Sicredi Pioneira, Solon Stapassola Stahl.

Fundada em 1902, a Pioneira é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e deu origem ao Sistema Sicredi, que hoje reúne mais de 100 cooperativas em todo o país, sendo 40 delas no Rio Grande do Sul. Com o novo marco, ela se consolida como a cooperativa do Sistema Sicredi com o maior número de associados no Estado, representando uma parcela significativa do total de cooperados gaúchos.

Segundo dados do Sistema OCERGS, o cooperativismo de crédito no RS já soma 3 milhões de associados, sendo 2,9 milhões vinculados ao Sistema Sicredi. Para Stahl, os números reforçam a confiança crescente das pessoas no modelo cooperativo. “É uma conquista coletiva, que mostra o quanto a comunidade acredita em um modelo financeiro mais humano e colaborativo”, complementa.

O marco chega justamente em 2025, declarado pela ONU como o Ano Internacional das Cooperativas. Para a Pioneira, esse simbolismo reforça um compromisso que atravessa gerações: crescer juntos, dividir conquistas e multiplicar oportunidades.

Pioneira atua na construção de comunidades melhores

Com uma ampla gama de soluções financeiras, a Sicredi Pioneira apoia seus associados na realização de sonhos, no planejamento do futuro e na segurança de suas famílias. Ela atende pessoas físicas, empresas e o agronegócio, impulsionando o crescimento de pessoas, negócios e indústrias em toda a região.

Além dos serviços financeiros, a instituição atua de forma direta no desenvolvimento das comunidades onde está inserida. Parte dos resultados é reinvestida localmente, por meio de iniciativas como o Fundo Social, e de programas voltados à educação financeira, ao empreendedorismo e à cidadania.

Como cooperativa, a Pioneira busca valorizar o relacionamento, gerar renda e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos associados e da sociedade. Um trabalho que, há mais de 122 anos, confirma que o crescimento individual é ainda mais significativo quando acontece em conjunto.

Sobre a Sicredi Pioneira: Primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, a Sicredi Pioneira atua há mais de 120 anos com o propósito de construir comunidades melhores. Presente em 21 municípios entre o Vale do Sinos e a Serra Gaúcha, oferece soluções financeiras justas, com um atendimento humano, próximo e consciente. Mais do que serviços, entrega cooperação e confiança, fortalecendo a economia local e ajudando pessoas e negócios a prosperarem juntos.