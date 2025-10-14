Aeronave realiza testes no Aeroporto de Canela na tarde desta terça-feira

Uma aeronave realiza na tarde desta terça-feira (14) uma série de manobras no Aeroporto de Canela como parte de um procedimento técnico denominado GEIV – sigla para o sistema de mapeamento e testagem dos equipamentos aeroportuários.

A ação consiste em sobrevoos prolongados sobre a área do aeroporto, com pousos e arremetidas repetidas, o que pode chamar a atenção da população. O objetivo é avaliar e calibrar os instrumentos de navegação e segurança, garantindo o bom funcionamento da estrutura aeroportuária.

De acordo com informações repassadas à reportagem, a atividade é rotineira e planejada, não havendo qualquer tipo de emergência.

Tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros estão cientes do procedimento e reforçam que não há motivo para preocupação por parte da comunidade.

O trabalho deve se estender ao longo da tarde desta terça-feira, com acompanhamento técnico das equipes responsáveis.