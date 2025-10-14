Almofadas do Coração” levam conforto e esperança a mulheres em tratamento contra o câncer

Em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização e prevenção do câncer de mama, um gesto de solidariedade emocionou a equipe da Secretaria de Saúde de Canela. Na última semana, o casal Rita Guedes e Reginaldo Vargas realizou a doação de “Almofadas do Coração” para a Secretaria, fazendo a entrega para o secretário de Saúde, Jean Carlo Monteiro Spall. As peças são confeccionadas artesanalmente e destinadas a mulheres em tratamento contra o câncer de mama.

Segundo a Secretaria de Saúde, além de simbolizarem carinho e apoio, as almofadas têm uma função terapêutica importante: ajudam a aliviar a dor e o desconforto causados pela cirurgia de mastectomia, proporcionando apoio às costas e suporte ao braço durante o processo de recuperação.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela