Edição especial da Feira Canela + Verde atraiu grande público no Parque do Lago

O sol, o clima agradável, a diversidade de atividades e as belezas naturais do Parque do Lago contribuíram para o sucesso da edição especial da Feira Canela + Verde, realizada no sábado, 11 de outubro. O evento reuniu suas tradicionais ações ecológicas e contou com atividades alusivas ao Dia das Crianças e à campanha Outubro Rosa, atraindo um grande público formado por moradores e turistas.

Segundo o biólogo Alékos Elefthérios, integrante da comissão organizadora, centenas de pessoas circularam pelo parque durante o dia. “Foi um momento de integração entre várias Secretarias em prol da causa socioambiental e animal, além das atividades voltadas às crianças e à prevenção em saúde. O evento foi um grande sucesso, e o público saiu satisfeito e mais consciente”, destacou.

Durante a ação, foram distribuídas 80 mudas de árvores nativas, além de ocorrer recolhimento de resíduos eletrônicos, feira de produtos de agricultores locais e artesanato. As crianças se divertiram em um amplo espaço kids, com pula-pula, brinquedos infláveis, pintura facial, atividades de desenho e a apresentação teatral “Não Guarde Esse Segredo”, encenada pelos artistas Alisson Ariel e Maria Cristina.

Outro destaque foi o Centro Municipal de Proteção aos Animais (Cempra), que participou com feira de adoção responsável, com 23 animais, sendo 17 cães e seis gatos, encontrando um novo lar para morar.

O evento também promoveu ações preventivas de saúde, com testes rápidos de ISTs, sessões de acupuntura, orientações sobre prevenção ao câncer de mama e uma exposição educativa da Vigilância Sanitária sobre animais nocivos como mosquitos e escorpiões, alertando sobre zoonoses e prevenção à dengue.

A realização da Feira contou com a parceria das Secretarias de Saúde; Educação, Esporte e Lazer; Obras, Serviços Urbanos e Agricultura, além da Uniasselvi Ensino a Distância – Polo Canela. A ação integrou o calendário de atividades de educação ambiental do município.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela