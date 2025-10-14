Em 88 dias de programação, 40° Natal Luz de Gramado terá mais de 300 atrações artísticas

O 40° Natal Luz de Gramado, que ocorre de 23 de outubro de 2025 a 18 de janeiro de 2026, terá mais de 300 apresentações artísticas em diferentes pontos da cidade. Em 88 dias de programação, o maior e mais emocionante evento natalino do Brasil celebra quatro décadas com novos espetáculos, experiências imersivas, cenários renovados e ações solidárias que prometem encantar todos os públicos. Com orçamento de R$ 37 milhões, o evento envolve mais de 2.500 profissionais entre elenco, produção, apoio e terceirizados das mais diversas áreas.

Além dos grandes espetáculos pagos, Nativitaten, Grande Desfile de Natal e Illusion Show – Especial de Natal com Henry & Klauss, que reúnem mais 500 profissionais em 134 apresentações, o Natal Luz terá 167 shows artísticos totalmente gratuitos ao público na Rua Coberta e na Vila de Natal, que está instalada na praça das Etnias.

Segundo a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a expectativa é de que 2,8 milhões de pessoas visitem a Serra Gaúcha na próxima temporada natalina. Com uma bela e revigorada decoração natalina, que será iluminada por aproximadamente 4 milhões de pontos de led, Gramado convida o Brasil a viver uma experiência única. “O Natal Luz de Gramado é mais do que um evento. É um sentimento coletivo de alegria, esperança e tradição. Nesta edição especial de 40 anos, cada luz acesa e cada sorriso compartilhado celebram quatro décadas de emoção, cultura e fé”, afirma Rosa Helena.

O 40° Natal Luz de Gramado é apresentado pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e Bradesco, Lei de Incentivo à Cultura. Apresentação: Bradesco. Patrocinador master: Gav Resorts. Copatrocínio: Bradesco Seguros, Coca-Cola e CPFL RGE. Apoio: Havan, RBT Internet, Vinícola Miolo, Hasam Group e Docile. Hospedagem oficial: Laghetto Hotéis, Resorts & Experiências. Parceiro sustentável: Tereos Açúcar e Energia Brasil. Tiqueteira oficial: Eleven Tickets. Agente cultural: Marca Produções. Financiamento: PRÓ-CULTURA, Secretaria de Estado da Cultura do Rio Grande do Sul. Promoção: Prefeitura Municipal de Gramado. Realização: Gramadotur e Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil – União e Reconstrução. Confira a programação no site https://natalluzdegramado.com.br.

Atrações inéditas e experiências imersivas

CAMINHO DE LUZES

Uma das novidades da programação será o Caminho de Luzes, uma caminhada iluminada por velas que vai acontecer semanalmente, todas as quintas-feiras, às 19h. Com concentração na praça das Etnias, o cortejo segue pela avenida Borges de Medeiros até chegar na rua Coberta, onde uma programação especial encerra a noite em clima de fé, emoção e celebração. Uma experiência coletiva, envolvente e memorável!

ILLUSION SHOW – ESPECIAL DE NATAL COM HENRY & KLAUSS

Outra novidade da programação é o espetáculo estrelado pelos mestres do ilusionismo Henry e Klauss. Com 71 apresentações nesta temporada de estreia, o Ilusion Show: Especial de Natal vai ocorrer no Palácio dos Festivais de 31 de outubro a 28 de dezembro, às 11h, às 14h e às 17h. Com tecnologia, mágica e emoção, Henry & Klauss prometem surpreender toda a família em uma viagem incrível ao mundo da ilusão. Um espetáculo internacional, visto por milhões de pessoas em mais de 20 países.

GRANDE DESFILE DE NATAL

Um clássico revitalizado! O Grande Desfile de Natal será realizado nas quartas, sextas e domingos, às 20h. Além de cenografia renovada e novos carros alegóricos, o desfile, que ocorre na avenida das Hortênsias, irá oferecer a oportunidade de o público integrar o elenco com o Passaporte Experience. Com 39 exibições, o desfile tem uma hora de duração. Um espetáculo que emociona todas as idades e traz à vida a essência do Natal.

NATIVIDADE

O Nativitaten é outro espetáculo tradicional que chega repaginado e também aposta na experiência imersiva. Realizado no Centro de Eventos Serra Park, contará com novas cenas e músicas, além de novo show pirotécnico e novo cenário com 7 telões de led. Com glamour e interatividade, o público terá um espaço especial a menos de 9 metros do palco. O espetáculo celebra o nascimento de Cristo com luzes, músicas e efeitos pirotécnicos. Com 24 apresentações, os shows ocorrem nas quintas e sábados, às 20h.

VILA DE NATAL

Com programação diária, a Vila de Natal está instalada na praça das Etnias e funciona das 9h às 21h. Totalmente revitalizado, o espaço recebe a Casa do Papai Noel, que atenderá o público das 14h às 18h. No palco da Vila, também serão realizadas 80 intervenções artísticas, sempre a partir das 16h. No coração da cidade, a Vila de Natal é o ponto de encontro da magia. Um espaço vivo de afeto, cultura e encanto!

PALCO RUA COBERTA

De quartas a domingos, o Palco Rua Coberta receberá 87 shows musicais e apresentações artísticas ao longo da programação. Talentos locais e atrações natalinas garantem momentos de encanto e celebração em um dos cenários mais queridos da cidade. Nas quartas, sextas e domingos, as apresentações começam às 19h. Já nas quintas-feiras, elas ocorrem após a chegada do cortejo Caminho de Luzes, por volta das 20h.

ACENDIMENTO DAS LUZES

O Acendimento das Luzes é mais um dos momentos em que Gramado brilha intensamente, iluminando corações e espalhando esperança. O público pode conferir a programação diariamente, às 20h, na avenida das Hortênsias, a rua dos Arcos Iluminados.

TANNENBAUMFEST

O tradicional concurso de decoração de pinheiros natalinos reúne a comunidade na avenida Borges de Medeiros. Os gramadenses têm encontro marcado para enfeitar suas árvores natalinas no dia 1° de novembro, das 15h às 17h.

CONCURSO BRILHA GRAMADO

O espírito natalino toma conta da cidade! O Brilha Gramado transforma fachadas, vitrines e hotéis em um espetáculo de luz e encanto. Empresas disputam o título de decoração mais bonita, espalhando a magia do Natal por todos os cantos de Gramado.

CORRIDA E CAMINHADA DO NOEL

Com provas de 5 quilômetros e 10 quilômetros, o evento une esporte, saúde e solidariedade. Além das corridas, os atletas podem participar da caminhada e das provas infantis. Cada participante recebe o kit Noel e celebra o Natal de forma ativa, alegre e inspiradora. Com largada e chegada na rua Coberta, o evento esportivo ocorre em 30 de novembro, a partir das 7h30.