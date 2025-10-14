EMPREGAR RS: SINE de Canela realiza Feira de Empregos nesta quinta-feira

Com o objetivo de promover o ingresso da população no mercado de trabalho, a Agência do Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Canela realizará a Feira de Empregos – EMPREGAR RS, nesta quinta-feira, 16 de outubro, das 13h às 16h.

A ação integra o Empregar RS, promovido pela Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), que chega à sua 10ª edição. O programa conecta trabalhadores e empresas em todo o Estado, com o propósito de aproximar candidatos e empregadores, proporcionando entrevistas de emprego em um único espaço, de forma ágil, gratuita e eficiente.

Em Canela, serão ofertadas 75 vagas de emprego em diferentes áreas como Turismo, Comércio, Indústria e outros setores.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3282-5156.

O SINE de Canela está localizado na Rua São Francisco, nº 199, Bairro Boeira, ao lado do Centro Integrado de Desenvolvimento e Inovação de Canela (CIDICA).