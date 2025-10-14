Faccat sedia a 15ª Semana do Ministério Público da Rota da Serra com foco na prevenção à violência extrema

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) serão sede da 15ª edição da Semana do Ministério Público da Rota da Serra, que neste ano tem como tema central a prevenção à violência extrema. O evento, promovido pela Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul (AMP/RS), acontece no dia 22 de outubro, às 19h30, no Auditório 3 do Centro de Eventos da Faccat.

Consolidada como um espaço de diálogo entre o Ministério Público e a comunidade, a Semana tem o objetivo de aproximar a instituição da sociedade e do meio acadêmico, estimulando reflexões sobre cidadania, direitos e prevenção à violência. Em 2025, o foco das discussões recai sobre o trabalho do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema (NUPVE), que atua na identificação precoce de sinais de risco e na promoção de estratégias para evitar a radicalização juvenil e situações de violência.

Para o presidente da AMP/RS, Fernando Andrade Alves, a realização do evento na Faccat reforça a importância do envolvimento da academia na construção de uma sociedade mais consciente e participativa. “Projetos como o NUPVE mostram como podemos agir de forma preventiva, enxergando os sinais antes que a violência aconteça. O Ministério Público está cada vez mais próximo da comunidade, mostrando que sua atuação vai muito além dos processos judiciais”, destacou.

O encontro terá como palestrante o procurador de Justiça Fábio Costa Pereira, coordenador do Projeto Sinais do MPRS, que apresentará o tema “Eu enxergo os Sin@is: Projeto do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema (NUPVE)”. Segundo ele, o objetivo é oferecer ferramentas para que diferentes setores da sociedade reconheçam indícios de vulnerabilidade e possam atuar antes que a violência se concretize.

Este ano, a Semana do MP já percorreu diversas cidades do Estado, como São Borja, Santiago, São Luiz Gonzaga, Porto Alegre, Santa Cruz do Sul, Cachoeira do Sul, Pelotas, Alegrete e Bagé, e após Taquara, seguirá para Guaíba.

Programação:

22 de outubro (quarta-feira)19h30 – Eu enxergo os Sin@is: Projeto do Núcleo de Prevenção à Violência Extrema (NUPVE)

Palestrante: Fábio Costa Pereira, procurador de Justiça e coordenador do Projeto Sinais do MPRS