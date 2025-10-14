Rotary Club de Canela realiza campanha de conscientização da vacinação contra a Polio e arrecadação solidária

No último sábado, dia 11 de outubro, véspera do Dia das Crianças, o Rotary Club de Canela, em parceria com o Super Forrageira, promoveu uma importante campanha de conscientização sobre a vacinação contra a Poliomielite, juntamente com uma ação solidária de arrecadação de alimentos e produtos de limpeza destinados ao Oásis Santa Ângela.

A iniciativa teve como objetivo reforçar a importância da imunização infantil e, ao mesmo tempo, mobilizar a comunidade em prol de uma causa social.

O Rotary Club de Canela expressa seu agradecimento a direção do Super Forrageira pelo convite para realizar essa ação social e pela parceria e apoio à realização da campanha, bem como a todos os colaboradores, empresas doadoras, funcionários do mercado e Rotarianos que contribuíram com dedicação e entusiasmo para o sucesso da ação.

O resultado foi um sábado marcado pela solidariedade, pela conscientização e pelo espírito de união, reafirmando o compromisso do Rotary com o bem estar e o desenvolvimento da comunidade canelense.

O Rotary Club de Canela atua de forma contínua em projetos e campanhas voltadas ao serviço humanitário, à promoção da saúde e à valorização da cidadania.



A instituição convida toda a comunidade a participar de futuras ações e a somar esforços na construção de um mundo mais justo e solidário.