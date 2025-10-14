Seminário Estadual destaca o valor da infância no tradicionalismo

“Nós, mirins, representamos a ingenuidade da infância. Queremos mostrar que o tradicionalismo pode ser divertido e acolhedor. Não é competição. Nosso maior valor é fazer amizades, de ganharmos novos amigos.” Com essa fala cheia de ternura e significado, Isabeli de Lima, 1ª Prenda Mirim do Rio Grande do Sul, marcou a abertura do 4º Seminário Estadual de Prendas Mirins e Piás, realizado no dia 11 de outubro, no Barracão Católico de Parobé. Mais de mil tradicionalistas participaram do seminário, que reuniu delegações mirins de diversas regiões do Estado.

O evento foi promovido pela 22ª Região Tradicionalista, com apoio da Prefeitura de Parobé e realização do Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG) em parceria com a Fundação Cultural Gaúcha (FCG). Como anfitriã, Isabeli deu um tom especial à recepção, ressaltando o cuidado com cada detalhe. “Preparamos tudo com muito amor, para que todos se sentissem acolhidos e à vontade. Foi um momento feito por e para as crianças, com espaço para aprendermos e convivermos juntos”, afirmou.

Tradição que se constrói com afeto e união

Para a vice-presidente de Cultura do MTG, Jandira Tissot, o seminário tornou-se um espaço de construção coletiva e reafirmação dos valores tradicionalistas junto às novas gerações. “As crianças não são o futuro, são o presente. Esse evento é delas, mas não aconteceu sozinho. Houve o apoio dos pais, coordenadores e de toda uma rede de adultos que acredita na importância de transmitir a cultura com afeto e responsabilidade”, destacou.

Já o coordenador da 22ª Região Tradicionalista, João Rogério Machado, emocionou-se ao reconhecer a relevância da jovem prenda para o sucesso da iniciativa. “É um privilégio sediar este evento. E isso só foi possível graças à determinação, competência e dedicação da nossa prendinha Isabeli. O nome dela ficará gravado para sempre na história da nossa região e do movimento tradicionalista do Rio Grande do Sul.”

Autoridades e atrações culturais

A cerimônia de abertura contou com a presença de diversas autoridades, entre elas o prefeito de Parobé, Gilberto Miguel Gomes Júnior; o vice-presidente de Administração e Finanças do MTG, Luís Henrique Peterson Lamaison; o prefeito de São Francisco de Paula, Thiago Teixeira; e o padre Ezequiel, que realizou a bênção do encontro, e o Prendado Estadual Gestão 2025/2026.

Um dos destaques culturais foi a apresentação da Escola Municipal Calisto Eolálio Letti, com a peça “Chama que ilumina a esperança”, que conquistou o 1º lugar na categoria Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), durante o Recanto Cultural do 17º Festejos Farroupilhas do Paranhana.

O seminário também contou com apresentações das delegações mirins das regiões tradicionalistas, que subiram ao palco resgatando a memória de brinquedos e brincadeiras antigas, promovendo momentos de alegria, partilha e identidade cultural.

Crédito de foto: Júlio Fotografias

Texto: Claucia F da Silva – Jornalista e Assessora de Imprensa da 22ªRT