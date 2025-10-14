UBS Santa Marta realiza ação especial em alusão ao Outubro Rosa

Com o objetivo de orientar as pacientes sobre a campanha Outubro Rosa e reforçar a importância da prevenção ao câncer de mama, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Santa Marta promoveu, nesta segunda-feira, 13, ações educativas na sala de espera, nos períodos da manhã e da tarde.

De acordo com a enfermeira coordenadora da UBS, Franciele Soares Tomazi, foram distribuídas rosas e pipocas cor-de-rosa às pacientes que aguardavam atendimento. A ação também contou com momentos de orientação sobre os cuidados com a saúde da mulher, destacando a importância da realização dos exames preventivos de câncer de colo de útero e a periodicidade adequada desses procedimentos.

A atividade teve o apoio das agentes comunitárias de saúde do bairro, Dayana Lúcia Crestani e Débora Nóbrega Nunes.

Exames preventivos

Na UBS Santa Marta, os exames preventivos são realizados sempre às terças-feiras e podem ser agendados diretamente na recepção ou com as agentes comunitárias de saúde. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (54) 3282-5112.

Programação Outubro Rosa

Como parte da programação do Outubro Rosa, no dia 28 de outubro, a partir das 13h30, será realizada uma tarde de prevenção e autocuidado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Santa Marta. A iniciativa contará com uma roda de conversa com a enfermeira Franciele Tomazi, cuidados com a pele com Taysa Harth e orientações sobre o corpo com Giane Mateus.

Texto: Vanessa Ozório/Prefeitura de Canela