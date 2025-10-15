36ª Oktoberfest de Igrejinha começa nesta sexta-feira (17) com a expectativa de reunir 200 mil visitantes

Até o dia 26 de outubro, maior festa comunitária do Brasil reúne diversão para toda a família no Parque de Eventos Almiro Grings. Lauana Prado, Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Menos é Mais, Reação em Cadeia e Nenhum de Nós estão entre as atrações confirmadas

Chegou a hora de vestir o traje típico e celebrar os dias mais alegres do ano. A partir das 19h desta sexta-feira (17), a 36ª Oktoberfest de Igrejinha abre oficialmente os portões para nove dias de diversão, tradição e chopp gelado. Até o dia 26 de outubro, a festa reunirá mais de 70 atrações e 120 apresentações, com uma programação que combina cultura, gastronomia, lazer e solidariedade. Entre os shows nacionais, nomes como Lauana Prado, Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Menos é Mais, Reação em Cadeia e Nenhum de Nós prometem animar o público com sucessos que vão do sertanejo ao pop rock.

Com o mote “Legado de amor e tradição”, a Oktoberfest de Igrejinha deve receber mais de 200 mil visitantes nesta edição. Organizada por mais de três mil voluntários, a festa envolve toda a comunidade e tem todo o seu resultado financeiro revertido para entidades da região. Desde 1988, já foram repassados mais de R$ 33 milhões a escolas, hospitais, Brigada Militar, Bombeiros e outras organizações, fortalecendo áreas como saúde, educação, segurança e cultura. Por conta disso, é considerada símbolo de solidariedade no Brasil e consolidou Igrejinha como a Capital Nacional do Voluntariado.

Entre os destaques do evento para 2025 estão melhorias em infraestrutura e experiência do público. O Multipalco é um novo espaço de convivência que amplia as opções de entretenimento, enquanto o Biergarten foi reformulado, reforçando o ambiente arborizado e acolhedor que já é um dos preferidos entre os visitantes. Já o tradicional Bierplatz ganhou um toque moderno: chopeiras automatizadas oferecerão ainda mais praticidade.

O Parque oferece opções para todas as idades, com áreas dedicadas às crianças, espaços de descanso e atividades culturais durante todo o dia. Na gastronomia, mais de 40 operações oferecem uma imersão na culinária regional, com pratos típicos da tradição germânica e lanches variados. Os preços vão de R$5,00 a R$106,00, abrangendo desde petiscos até refeições completas.

Além disso, a festa busca valorizar a história e a identidade local através de pontos turísticos, como a Oktoberbaum, a Igreja, o Memorial e a Vila Germânica, que compõem uma ambientação típica com cenografia inspirada nas vilas do interior da Alemanha. Nesta edição, a Oktoberbaum, monumento que simboliza o esforço coletivo da comunidade, ganha nova pintura e identificação. A Igreja trará um recorte especial sobre a origem do nome da cidade, enquanto o Memorial abrigará a exposição “Legados das Cortes”.

Cultura e jogos germânicos compõem programação

Além dos shows nacionais e regionais, a 36ª Oktoberfest de Igrejinha terá uma programação cultural extensa. No primeiro sábado (18), o tradicional Desfile Temático tomará as ruas a partir das 14h, com cerca de 2 mil figurantes representando 40 entidades, entre escolas, grupos culturais e organizações da sociedade civil. Neste ano, o desfile será dividido em quatro alas: Abertura, Legado de Tradição, Legado de Amor e Legado de Alegria, destacando o papel transformador da Oktober para toda a região.

Outro sucesso da festa, os Jogos Germânicos ganham formato itinerante, ocupando diferentes espaços do parque. Inspiradas nas brincadeiras e tarefas dos primeiros colonizadores, as atividades incluem modalidades como Serra de 2 Pontas, Batalha Viking, Nagel Spiel, Bierbrett e Bier Marionet.

O Concurso de Chopp em Metro também é uma atração confirmada, aberta a qualquer participante com mais de 18 anos. O desafio é simples: beber uma tulipa de 600 ml de chopp sem álcool no menor tempo possível. Para participar, basta comparecer ao local indicado com 15 minutos de antecedência e documento de identificação.

A programação deste ano reforça ainda o caráter inclusivo da festa, com o novo Stammtisch, que valoriza o idioma alemão e o dialeto Hunsrück, além das apresentações culturais que ocorrem diariamente. A agenda musical também contempla todos os estilos, com bandas de baile, grupos tradicionais e artistas regionais. Estão confirmadas presenças como Rainha Musical, Banda 10, Nave Som, Brilha Som, Super Banda Choppão, Super Banda Real, Super Musical Monte Carlo, além de bandinhas típicas, DJs e atrações alternativas. Entre as festas paralelas, o Aquece Oktober, tradicional evento open bar realizado em parceria com a Barca Produtora, oferece 9 horas de chopp Eisenbahn pilsen liberado.

Lauana Prado, Reação em Cadeia e Zé Neto & Cristiano animam o primeiro final de semana

A abertura ocorre nesta sexta-feira (17), às 19h, com a Solenidade Oficial na Lona, às 19h30, e a participação da Associação Cultural Kirchleinburg e da Orquestra Municipal Huberto Schmitt Müller, de Três Coroas. Das 21h30 às 22h30, haverá Chopp em Dobro Eisenbahn Pilsen em todo o Parque. À meia-noite, sobe ao palco principal Lauana Prado, uma das vozes femininas mais marcantes do sertanejo atual. A noite segue com a E-Oktober, no Ginásio.

No Super Sábado (18), o Parque abre ao meio-dia, com entrada franca até as 16h. O Agita Oktober acontece na Esplanada, ao lado do Pavilhão 2, das 16h às 20h, com os DJs Mateus Farias e Guz Zanotto. O dia também terá apresentações culturais da Associação Cultural Kirchleinburg (17h, Pavilhão do Kerb) e do Grupo Folclórico Teewald (18h30, Lona). Das 21h30 às 22h30, haverá Chopp em Dobro Eisenbahn Pilsen em todo o Parque, e às 23h30 o palco principal recebe a banda gaúcha Reação em Cadeia.

Encerrando o primeiro fim de semana, no domingo (19), o parque abre às 10h, com entrada franca até o meio-dia. A programação inclui Jogos Germânicos Escolares (10h30 às 13h) e uma série de apresentações culturais, finalizando no show de Zé Neto & Cristiano, às 20h. A rodada de Chopp em Dobro Eisenbahn Pilsen em todo o Parque acontecerá das 15h30 às 16h30.

Besonderertag, Kindertag e Seniorentag oferecem programação inclusiva na semana

Na terça (21), ocorre o Besonderertag, com entrada franca para pessoas com deficiência e participantes das APAEs da região. A programação ocorre das 9h30 às 16h. Já na quarta (22), é a vez do Kindertag, dedicado às crianças, com atrações das 8h às 17h30, brinquedos infláveis e apresentações de grupos infantis.

O Bierplatz também abrirá na quarta-feira (22), às 17h30 e, às 19 horas, acontecerá a Oktober Tchê, com apresentações do CTG Os Tauras da Colina, CTG Sentinela da Tradição, CTG Sangue Nativo e CTG Fogão Gaúcho, no Pavilhão do Kerb. Ainda neste dia, a partir das 20 horas, será realizado o Stammtisch, encontro para falar alemão, no Bierplatz. O parque de diversões ficará aberto até as 23 horas.

Na quinta (23), o tradicional Seniorentag celebra a terceira idade, com entrada franca mediante doação de 1 kg de alimento não perecível ou produto de limpeza para o Hospital Bom Pastor. O dia terá Caminhada Festiva às 9h30 e, à noite, o show “Os causos do Guri de Uruguaiana”, às 19h30, no Ginásio.

Último final de semana terá Israel & Rodolffo, Nenhum de Nós e Menos é Mais

O segundo fim de semana começa na sexta (24), com o Oktober Dança no Ginásio, das 20h às 22h. Das 21h30 às 22h30, haverá Chopp em Dobro Eisenbahn Pilsen em todo o Parque. Para finalizar, o show nacional de Israel & Rodolffo promete agitar o público à meia-noite.

No Super Sábado (25), o parque abre ao meio-dia, com entrada franca até às 16h. Das 13 às 17 horas, no Ginásio, acontecerá o Igrejinha im Tanz 2025 – Encontro de Grupos de Danças Folclóricas Infantis e Juvenis. Já das 14h30 às 17 horas, o público poderá acompanhar os Jogos Germânicos no Pavilhão do Kerb. Já às 16h30 acontecerá um dos momentos mais aguardados da edição: a apresentação do presidente e vice-presidente da 37ª Oktoberfest de Igrejinha, na Lona. Das 21h30 às 22h30, haverá Chopp em Dobro Eisenbahn Pilsen em todo o Parque e, às 23h30, o show principal será da banda Nenhum de Nós.

Para encerrar a programação, no domingo (26), último dia de festa, o parque abrirá às 10 horas, com entrada franca até o meio-dia. Das 11 às 13 horas, a Lona receberá um Festival de Ritmos com a apresentação da Banda Típica Real Madrid, Blaskapelle Igrejinha e representantes de bandas marciais de Taquara. O público poderá participar da rodada de Chopp em Metro, às 14h e às 18h30, além do tradicional Chopp em Dobro Eisenbahn Pilsen, marcado para 15h30 às 16h30. O encerramento fica por conta do grupo de pagode Menos é Mais, às 20h.

Festa para todos os públicos

Com 15 mil m² de área coberta e pátio pavimentado, o Parque de Eventos Almiro Grings está pronto para receber visitantes de todas as idades. O chopp oficial da 36ª edição é o Eisenbahn, e as bebidas não alcoólicas ficam por conta da Coca-Cola. A festa reforça seu compromisso com a inclusão: há intérpretes de Libras, lugares reservados para pessoas com deficiência, rampas e banheiros adaptados, sala multissensorial e audiodescrição. Para ampliar a segurança e a agilidade, o evento também implementou biometria facial em alguns setores.

Últimos ingressos com valor de 2º lote disponíveis

Os últimos ingressos do segundo lote ainda estão disponíveis. As entradas custam R$47,00 nas sextas (17 e 24), R$34,00 nos sábados (18 e 25) e R$47,00 nos domingos (19 e 26). A compra antecipada garante acesso aos shows nacionais, às atrações culturais, à gastronomia típica e à estrutura completa do evento. Para saber mais sobre a programação e adquirir ingressos, acesse: www.oktoberfest.org.br.

SERVIÇO

Evento: 36ª Oktoberfest de Igrejinha

Data: 17 a 26 de outubro de 2025

Local: Parque de Eventos Almiro Grings (Rua Arlindo Geis 255, Igrejinha/RS)

Ingressos: disponíveis através do site oficial www.oktoberfest.org.br. Ingresso de acesso individual, válido para um único dia. Lotes sujeitos a disponibilidade de ingressos.

2º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 47,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 34,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 47,00

3º lote Arena: Sextas-feiras (17 e 24/10) – R$ 58,00 | Sábados (18 e 25/10) – R$ 42,00| Domingos (19 e 26/10) – R$ 58,00

Patrocínio: Eisenbahn, Coca-Cola, Piccadilly, Calçados Beira Rio, Usaflex, Sicoob, Ambiente Verde, Bebecê, Voltec, Açoriana Alimentos, Bibi, Construarte, Madeireira Status, Tacosola, Tintas Killing e Banrisul Consórcio.

Patrocínio Institucional: SECOM

Mais informações: através do site oficial www.oktoberfest.org.br e das redes sociais